O Bloco de Esquerda quer proibir os bancos de pagarem de dividendos este ano, num período marcado pelo impacto da pandemia. Esta é uma das propostas dos bloquistas apresentadas esta sexta-feira. Sobre as linhas de crédito disponibilizadas pelo Governo para as empresas, o partido quer ainda que seja aplicado um "spread" mínimo, recusando que sejam aplicadas comissões nestas operações."Este não é o momento de os acionistas distribuírem dividendos", defendeu Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, numa vídeoconferência, notando que o objetivo desta medida é "evitar que a banca lucre" com esta crise.Esta medida, explicou ainda a deputada do Bloco de Esquerda, irá "durar ao longo de 2020", sendo depois necessário "avaliar se prorrogamos ou não" esta proibição.Além de travar a distribuição dos resultados pelos acionistas, Mariana Mortágua considera ainda que é necessário "proibir o pagamento de bónus aos administradores".Sobre as linhas de crédito disponibilizadas pelo Governo, no valor de três mil milhões de euros, para apoiar os setores mais afetados pela pandemia, o Bloco de Esquerda considera que é preciso aplicar um "spread" mínimo a estas operações. Ou seja, entre 0% e 0,75%.Atualmente, o "spread" varia entre os 1% e os 1,5%, consoante a maturidade do crédito. Já nos créditos a um ano, este deverá variar entre 0% e 0,25%, propõe o partido.Além disso, o partido defende ainda que não sejam cobradas comissões de manutenção nestas operações. E que a banca disponibilize estatísticas de utilização destas linhas de crédito.O partido considera ainda que é necessário clarificar as moratórias desenhadas pelo Estado para apoiar as famílias e empresas mais penalizadas pela crise.De acordo com Mariana Mortágua, é "preciso clarificar que todos os cidadãos têm acesso à moratória no crédito", nomeadamente quem tem crédito bonificado. E ainda definir uma norma para que os bancos informem os clientes que os procurem relativamente à existência da moratória antes de oferecerem outra solução.