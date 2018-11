Grupo Encontros em Cascais tem direcção constituída por banqueiros, empresários, milionários e apenas um político. Primeira reunião vai acontecer ainda em Novembro.

O antigo primeiro-ministro e um dos fundadores do PSD Francisco Pinto Balsemão decidiu criar em Portugal um projecto semelhante ao restrito grupo de Bilderberg, cuja sessão fundadora vai ter lugar ainda durante o mês de Novembro. Segundo o Público, o nome do grupo será Encontros em Cascais e o objectivo é criar um fórum de pensamento estratégico para discutir soluções para os problemas do País e da Europa, acima de tudo.



A direcção vai ter 11 elementos, sendo que as reuniões terão quatro convidados, que podem ser ou não portugueses. Além do fundador do grupo Impresa e antigo elemento do grupo de Bilderberg durante 32 anos e do seu filho, Francisco Pedro, fazem parte da lista a empresária e presidente do grupo Amorim, Paula Amorim, a presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, o membro do comité executivo da Deloitte Portugal&Angola António Lagartixo, o presidente do grupo José de Mello, Vasco de Mello, o presidente da AON, Pedro Penalva, o presidente do Novo Banco, António Ramalho, e o presidente da Comissão executiva da Galp Energia, Carlos Gomes da Silva.



De acordo com o mesmo jornal, o único político no activo a integrar a lista da direcção é Carlos Carreiras, próximo de Balsemão e actualmente presidente da Câmara da vila que vai acolher os encontros do novo grupo, Cascais. O social-democrata vai assim acompanhar os restantes empresários e executivos das áreas das finanças, social e educação.



O grupo vai ter um funcionamento semelhante ao comité director de Bilderberg - conferência anual privada que reúne parte da elite económica e política mundial desde 1954. Os participantes vão ter que obedecer às chamadas Chatham House Rules, que dizem que se pode partilhar as ideias discutidas durante as reuniões mas que não se pode identificar a fonte. Além disso, a cobertura jornalística é proibida.



Segundo o Público, o núcleo de onze fundadores dos Encontros de Cascais vai ter um mandato de três anos, renovável uma vez.



O antigo "patrão" da SIC e do Expresso pertenceu ao Grupo de Bilderberg durante 32 anos e, ao sair, deixou o seu lugar ao ex-primeiro-ministro e antigo presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso.