O antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos Faria de Oliveira assumiu, esta segunda-feira, que o empresário Joe Berardo "preocupação permanente" da administração do banco público. As declarações foram feiras durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos, onde já fora ouvido no passado dia 3 de maio.

"A CGD teve resultados sempre positivos no meu mandato mas não deixou nunca de ser muito penalizada, muito penalizada, pela desvalorização das ações do BCP e com o registo de imparidades com tudo o que tinha a ver com as garantias que existiam relacionadas com o BCP", disse Faria de Oliveira, assumindo que as decisões de reestruturação e negociação com o grupo Berardo foram aquelas que tomaram mais tempo do conselho de administração.

De acordo com o ex-presidente, havia 1,2 mil milhões em exposição da Caixa ao BCP.



