Benfica suspeito de prometer 10 mil euros ao Aves para vencer FC Porto

O Benfica está na mira da Polícia Judiciária e do Ministério Público por alegadas promessas de pagamentos de 10 mil euros a cada futebolista do Desportivo das Aves, na época 2017/2018, como incentivo para ganhar ao FC Porto.De acordo com o Jornal de Notícias, que avança com a história, as suspeitas levaram já as autoridades a efectuar buscas no Estádio da Luz. Também foram feitas buscas ao Desportivo das Aves e a vários dirigentes e jogadores.(em actualização)