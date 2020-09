Não foi só o ministro das Finanças, Mário Centeno, a pedir ao Benfica bilhetes para si e para o seu filho. Também António Costa, enquanto presidente da Câmara de Lisboa, fez o mesmo. Em Novembro de 2012, quando o Benfica jogou contra o Celtic, a sua secretária, depois de receber o convite oficial para o presidente da autarquia, perguntou se era possível mais dois, que posteriormente passou a um. O contemplado: o filho, Pedro Costa. O Benfica lá providenciou, mas a responsável pelas Relações Públicas, Ana Paula Godinho, advertiu a secretária de Costa que o filho teria que ir bem vestido para a tribuna presidencial. "Peço que recorde o Pedro das calças de ganga e ténis... não deixamos mesmo....".Em Agosto de 2012, Carla Matos, secretária de Costa na autarquia de Lisboa, fez chegar ao Benfica um pedido: "dois ingressos para o jogo BenficaxBraga em nome de Catarina Costa". A solicitação chegou ao administrador Domingos Soares Oliveira: "Pedido para a filha do Dr António Costa". O administrador, segundos os novos emails revelados pelo blog "mercadodebenficapolvo.wordpress.com" terá dado seguimento ao pedido.Sempre que há um jogo grande no Estádio da Luz, há duas filas de adeptos: os que passam horas intermináveis nas filas para as bilheteiras e os que tentam poupar tempo com um simples email. Nos últimos emails revelados publicamente, há de tudo: directores do Serviço de Informações e Segurança, elementos da PSP, GNR, políticos e juízes. Uns recebiam, outros faziam-se ao convite, como revelam os emails de Ana Paula Godinho, responsável pelas Relações Públicas do clube da luz.Mas a corrida às borlas era de tal forma desenfreada que, algumas vezes, confundiam-se os cargos públicos com ofertas pessoais. Vejamos ainda um pedido para o Benfica-Braga, o mesmo de Catarina Costa.A 16 de Agosto de 2012, Vítor Sereno, chefe de gabinete de Miguel Relvas, pediu dois bilhetes para esse jogo. Ana Paula Godinho, na resposta, informou que os convites para o camarote foram cedidos pela administração. Só que havia um problema: Carla Matos, secretária de Vítor Sereno, num terceiro email, informou que os bilhetes não eram para o chefe de gabinete, mas sim para a irmã deste. Por isso, pediu que os convites fossem, não para o camarote, mas para "uma outra bancada do estádio". "Dr. Domingos, como devo proceder?", questionou Ana Paula, desconhecendo-se como terminou este "caso".A corrida ao convite verificou-se ainda com Diogo Guia, chefe de gabinete do secretário do Estado do Desporto, Emídio Guerreiro, durante o primeiro governo de Pedro Passos Coelho (2011-2015). A 16 de Novembro de 2012, Ana Paula Vaz, então secretária de Diogo Guia, enviou o seguinte email para o Benfica: "Encarrega-me o Senhor Chefe de Gabinete, Dr. Diogo Guia, de solicitar 5 convites e se possível parque de estacionamento, para o jogo da próxima 3ª feira, dia 20 de Novembro entre o Sport Lisboa e Benfica e o Celtic. Os bilhetes destinam-se a Dr. Diogo Guia Chefe de Gabinete, Dr. João Bibe Vice Presidente do IPDJ, Engº José Guia Vice Presidente da CIP, Dr. Pedro Amaral e Almeida Adjunto do Senhor Primeiro Ministro e Dr. Pedro Bogas Administrador do Metro de Lisboa" De uma assentada, cinco convites. Os serviços do Benfica responderam simpaticamente que seria difícil encontrar lugares para o camarote presidencial. A secretária do chefe de gabinete respondeu que "o dr. Diogo" agradecia se "pudesse arranjar bancadas". O importante era ver o jogo. De borla. O que veio a acontecer.Também para o jogo com o Celtic, o Benfica recebeu pedidos do deputado António Rodrigues, então vice-presidente do grupo parlamentar do PSD. Uma assessora perguntou "se seria possível convidar" o vice-presidente. Este também não teve sorte para o camarote, acabando por ir para uma das bancadas, mas com acesso ao parque de estacionamento.Uma das duplas mais activas no pedido de convites era o anterior e o actual director do SIS: o juiz desembargador Horácio Pinto e Neiva da Cruz, respectivamente. Entre 2012 e 2014, ambos através do secretariado dos serviços secretos, pediram vários convites para assistirem a jogos dos encarnados. Foi para o Benfica-Barcelona (2012), a que se juntou um pedido para o juiz Antero Luís, que também tinha sido director do SIS; nesse ano, pediram ainda para o Benfica-Leverkussen. Seguiram-se pedidos para um Benfica-Sporting; Benfica-Leverkussen, Benfica-Newcastle, Benfica-PSG. Os espiões adoram ir à bola. Sobretudo se for à borla.No que diz respeito a forças de segurança, um ficheiro "excel" que consta das comunicações elenca 12 pessoas ligadas à PSP, PJ e GNR e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, identificados na categoria "convites do gabinete da presidência": os convites seriam distribuídos pelo "chefe Simões DIAP", "João Polícia" , "Leandro", "Chefe Luís", "Cabo Santos", "Carlos Elias", "SEF".No meio de tantas borlas, há ainda um email de 3 de Outubro de 2010, no qual um quadro do Benfica solicita sete bilhetes "para oferecer ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para o jogo com o Beira Mar no domingo".