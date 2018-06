O clube reagiu à notícia sobre as buscas ao Estádio da Luz.

O Benfica reagiu esta quarta-feira à notícia sobre as buscas ao Estádio da Luz. "O Sport Lisboa e Benfica repudia com toda a veemência a notícia de hoje do Jornal de Notícias que afirma que o SLB foi investigado "por suspeita de fraude fiscal e branqueamento". Tal informação é falsa e carece de qualquer fundamento", refere o clube em comunicado.



Leia o comunicado na íntegra:



1. O Sport Lisboa e Benfica repudia com toda a veemência a notícia de hoje do Jornal de Notícias que afirma que o SLB foi investigado "por suspeita de fraude fiscal e branqueamento". Tal informação é falsa e carece de qualquer fundamento", refere o clube em comunicado.

2. O Sport Lisboa e Benfica confirma que, no âmbito de uma investigação que envolve empresas terceiras, foi solicitada e recolhida informação junto dos serviços do Clube pelo facto de serem entidades que nos prestam serviços.

3. O Sport Lisboa e Benfica não pode deixar de realçar que mais uma vez funcionou uma ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, mais uma vez fomos levianamente difamados e mais uma vez assistimos a uma violação grosseira do segredo de justiça, desvirtuando factos e procurando centrar no SLB a investigação.

4. Tais factos não poderão deixar de ficar sem a devida perseguição criminal.

5. Por tais razões avançaremos com uma queixa-crime no DCIAP e requereremos que todos os Agentes da Polícia Judiciária e todos os Magistrados que intervieram nestas diligências colaborem connosco na descoberta da identidade destes criminosos por tendência.



Esta quarta-feira o Jornal de Notícias avançou que o "Ministério Público e a Polícia Judiciária realizaram novas buscas ao Benfica", na terça-feira, por "suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais". De acordo com o jornal, a investigação procura "esclarecer se os montantes facturados por várias empresas ao Benfica tinham na sua base efectivas prestações de serviços ou se foram apenas uma forma de justificar a saída de alguns milhões de euros das contas dos encarnados".



As buscas resultaram em quatro arguidos, confirmou fonte oficial da Polícia Judiciária ao Expresso.