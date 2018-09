As taxas às bebidas açucaradas não é uma medida nova, mas o Governo prepara alterações aos impostos sobre os refrigerantes. Segundo o Diário de Notícias, o Ministério da Saúde vai propor a criação de quatro escalões – em vez dos dois actuais-, o que permitira taxar de forma mais elevada as bebidas com maiores valores de açúcar.

A medida deve entrar em vigor no início de 2019, com o novo Orçamento do Estado. Segundo o DN, a taxa irá aumentar para 20 euros (é de 16,46) nas bebidas com mais de 80 grama de açúcar por litro. Entre 50 e 80 gramas, a taxa será de oito euros, entre 25 e 50, de seis euros e, até 25 gramas, de um euro por litro. Néctares e iogurtes líquidos mantêm-se fora da lista de produtos tributados.

Com esta nova alteração, o Governo pretende reduzir o consumo de açúcar, seja através da redução na produção das bebidas ou no menor consumo devido ao aumento de preços.