A bebé de dois meses que sofre de uma doença rara e precisa do medicamento mais caro do mundo já atingiu o objetivo de angariar dois milhões de euros.

Os pais da bebé de dois meses a quem foi diagnosticada uma doença rara já conseguiram angariar o dinheiro necessário para comprar o medicamento que a bebé precisa.



"Queria dizer-vos que durante a manhã os papás tiveram reunidos com os médicos e como já estou melhor, em princípio subo hoje para a enfermaria", escreveram os progenitores da menina na página de Facebook quando informaram que tinham passado a barreira dos dois milhões de euros. "Queremos mais uma vez agradecer e vamos agradecer vezes sem conta, por terem caminhado connosco lado a lado, pelo vosso enorme coração, pela corrente que criaram pela nossa causa", acrescentam.





Este medicamento não pode ser administrado em Portugal, por não ter sido aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, e o estado de saúde da bebé não permite uma viagem aos Estados Unidos – onde o Zolgensma pode ser administrado. No entanto, o laboratório Novartis, que produz o medicamento, já entrou em contacto com a família de Matilde, escreve esta terça-feira o Correio da Manhã. A solução poderá passar por um pedido de avaliação urgente junto da Agência Europeia do Medicamento para a utilização excecional do medicamento.