Já foi selecionada família para acolher bebé abandonado no lixo

Na passada quinta-feira, o

Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o pedido para libertar a jovem de 22 anos. O habeas corpus entregue por um grupo de advogados pedia a libertação imediata de Sara, considerando que a

era ilegal e que a jovem

agiu influenciada pelo "stress pós-traumático" provocado pelo parto. Na decisão a que ateve acesso, o relator, o juiz conselheiro Nuno Gonçalves, deu como "improcedente, por não verificação dos pressupostos, a petição de habeas corpus, apresentada pelos requerentes". Alega o Supremo Tribunal que o habeas corpus não é o instrumento correto para exigir a libertação imediata da jovem de 22 anos, em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Tires, porque na sua detenção não se verificou abuso de poder.De acordo com a decisão, quando se apercebeu que estava em trabalho de parto, Sara saiu da tenda e disse ao companheiro que "ia dar uma volta". Este já a tinha questionado várias vezes sobre se ela se encontrava bem e se pretendia ir ao médico, mas Sara dizia que era uma indisposição e que "logo ficaria bem". Depois de lhe rebentarem as águas fora da tenda, Sara foi buscar um saco de plástico "com o objetivo de nele colocar o bebé, conforme o plano que previamente traçara e que consistia em nunca revelar a sua gravidez e o nascimento de um bebe com vida, que pretendia matar". O bebé nasceu cerca das duas horas. Sara colocou-o dentro de um saco de plástico, depois de este ter caído ao chão e chorado, e colocou o saco sem estar fechado no ecoponto. Voltou à tenda e retirou as roupas sujas, que colocou dentro de dois sacos de plástico. Também lavou os chinelos que calçava para limpar o sangue. Após ter começado a circular entre os sem-abrigo que pernoitam naquela área que estaria um bebé num ecoponto, Sara dirigiu-se ao local com o seu companheiro mas, perante a ausência de barulho, "insistiu" com Milton "para que se fossem embora".