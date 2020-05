O bebé deitado ao lixo por uma jovem sem abrigo, em Novembro do ano passado, esteve 37 horas no ecoponto junto à discoteca Lux Frágil, em Lisboa, e não as 15 horas que foram divulgadas na versão inicial dos factos.

A SÁBADO apurou que este é um dos pontos mais importantes da investigação da Directoria de Lisboa da Polícia Judiciária e que está vertido na acusação, concluída esta semana pelo Ministério Público, em que a mãe sem-abrigo, Sara P., 22 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, é responsabilizada criminalmente por um crime de tentativa de homicídio.

O caso ocorreu em Novembro de 2019 entre a estação ferroviária de Santa Apolónia e as imediações da discoteca Lux. Com 21 anos e grávida de 36 semanas, a progenitora morava com o namorado num acampamento de sem-abrigo. Na madrugada de 4 de Novembro, e após o nascimento, que escondeu de toda a gente, colocou o recém-nascido dentro de um saco plástico, juntamente com os demais tecidos expelidos no momento do parto e atirou-o para o interior de um ecoponto amarelo, abandonando, de seguida, o local.

A Polícia Judiciária fez uma minuciosa reconstituição dos factos e apurou que eles ocorreram umas horas antes do que se pensara inicialmente. Foi por volta das duas da manhã de dia 4 que tudo começou. Logo após o nascimento do bebé, em plena rua, a mãe atirou- para o ecoponto, onde permaneceu até às 17.30 do dia 5, momento em que foi encontrado por três homens sem-abrigo que frequentam a zona.





A sobrevivência do bebé ao longo das 37 horas em que permaneceu nu e desemparado no lixo espantou os médicos ouvidos pela PJ. Os peritos inquiridos pela polícia, médicos e técnicos do INEM que estiveram no local bem como especialistas em pediatria, apontam duas explicações, apurou a SÁBADO, para o facto incomum de um bebé sobreviver naquelas condições às noites frias de Novembro: um efeito de estufa criado pelo aquecimento registado durante o dia e a hipotermia em que o bebé entrou, reduzindo as necessidades de energia do corpo aos mínimos.

Bebé caiu no chão e foi metido num saco

Na reconstituição feita, a PJ considera demonstrado que a arguida saiu da tenda do espaço dos sem-abrigo em que vivia, montado na Avenida Infante D. Henrique, a Santa Apolónia, Cais da Pedra, em Lisboa, quando percebeu que estava a entrar em trabalho de parto. Não aceitou que o namorado a acompanhasse e já no exterior da tenda rebentaram-lhe as águas. Decidiu, então, ir à tenda de apoio, onde guardam roupas e alimentos, buscar um saco plástico, o que, segundo a PJ e MP, foi com o claro objectivo de nele colocar o bebé. "Conforme o plano que previamente traçara e que consistia em nunca revelar a sua gravidez e o nascimento de um bebé com vida, que pretendia matar", sublinham as fontes contactadas pela SÁBADO.

Na reconstituição dessa madrugada de 4 de Novembro, Sara P. afastou-se de seguida do local e caminhou em direcção à discoteca Lux Frágil. Aí, por volta das 2 horas, a investigação determina que terá sido o momento do parto. A arguida, agora acusada de tentativa de homicídio, ter-se-á colocado de cócoras para expelir o bebé, o que aconteceu, acabando este por cair no chão.

"De seguida, a arguida subiu as suas calças, de forma não concretamente apurada cortou o cordão umbilical, agarrou no bebé e no aglomerado de sangue e tecidos que foram expelidos no momento do parto e colocou-os no interior do saco que tinha levado para esse efeito", apuraram os investigadores da PJ e escreveram num dos documentos do processo, consultado pela SÁBADO, ainda antes de terminada a investigação.





Todo o comportamento de Sara naqueles minutos antes, durante e depois do parto foi praticamente apurado nos momentos iniciais da investigação, que foi feita em menos de seis meses.

O momento em que o bebé é atirado ao lixo é descrito deste modo pelos investigadores: "A arguida não fechou o saco, deslocou-se até ao local onde se encontram vários contentores de lixo e depositou-o no interior do ecoponto amarelo, após o que regressou à tenda."

A PJ ouviu também Milton S., companheiro de Sara na altura do nascimento do bebé. Este admitiu que várias vezes se apercebeu que Sara se encontrava em sofrimento que, por diversas vezes, lhe perguntou se pretendia ir ao médico. A jovem sem-abrigo alegou sempre que se tratava de uma indisposição e que logo ficaria bem.

Premeditou e impediu salvamento

Sara P. foi identificada e presa pela Polícia Judiciária72 horas depois do parto, e está em prisão preventiva desde o dia 8 de Novembro. O Ministério Público requereu agora a continuação da prisão preventiva. No essencial, a acusação está centrada em dois pontos essenciais que já tinham sido aceites pelo Supremo Tribunal de Justiça no acórdão de um habeas corpus, em 14 de Novembro do ano passado: a arguida premeditou o crime e impediu que o filho fosse descoberto e salvo mais cedo.

Na decisão do habeas corpus, uma juíza do Supremo já indicara aquelas que são, no essencial, as conclusões do Ministério Público na acusação:

1-"A arguida nunca adquiriu qualquer peça de roupa ou qualquer outro produto necessário para o seu filho, ou preparou o seu nascimento, apesar de em determinada altura ter sido consultada por uma médica e ter efetuado um teste de gravidez que apresentou um resultado positivo, tendo conversado com a médica sobre a situação e sobre a possibilidade de abortar ou levar a gravidez até ao fim, dizendo que queria ficar com o bebé, resposta que deu apenas por ter medo de fazer um aborto."

2-" A arguida agiu sempre, desde que soube estar grávida, com o propósito de, após o nascimento do bebé lhe tirar a vida, ocultando a gravidez, as dores que sentiu e nascimento com vida do seu filho.

3 – "Ao agir da forma descrita, ocultando sempre a gravidez, e decidindo ter o seu filho nas circunstâncias descritas, sem qualquer assistência hospitalar e sem dar conhecimento quer ao seu companheiro quer a qualquer outra pessoa, durante mais de 24 horas, e sempre de acordo com o plano que previamente traçara e que visava a morte do bebé, tendo para o efeito, e imediatamente após o nascimento do seu filho, colocando-o dentro de um saco de plástico e no interior de um contentor, fechado, longe dos olhares de qualquer pessoa que ali surgisse, escondendo de todos o que tinha feito, pretendia a arguida causar-lhe a morte, e fazer desaparecer o seu corpo, o que apenas não veio a concretizar-se por mera casualidade e intervenção de terceiros que o encontraram e lhe prestaram os cuidados de saúde de que carecia para viver.

A história tem o final feliz conhecido. O filho de Sara viria a ser encontrado, no dia 5 de Novembro de 2019, cerca das 17.30 horas, por Manuel da Costa Xavier, Rui Machado e João Paulo Saraiva, sem-abrigo que ali costumam pernoitar. Foi encontrado nos termos descritos no processo: "No ecoponto destinado ao plástico, de cor amarela, por baixo de uns plásticos, que tentaram arrombar a moldura existente em redor da abertura do contentor, e, já sem a moldura, um deles conseguiu introduzir o tronco no interior do contentor, agarrar a perna direita do bebé, puxando-o desta forma para fora".





O bebé estava gelado, totalmente despido, coberto de sangue e com o cordão umbilical cortado de forma irregular e aberto. O primeiro conforto humano que recebeu foi dos três sem-abrigo e depois dos técnicos do INEM que o conduziram em estado crítico ao hospital.

Sobreviveu ao frio durante 37 longas horas e a um duplo abandono da mãe. Para lá de o ter atirado ao lixo, Sara P. teve oportunidade de salvar o seu filho quatro horas antes de ser encontrado pelos sem-abrigo mas não o fez. Esteve no ecoponto, acompanhada pelo companheiro e por outros sem-abrigo que diziam ter ouvido o choro de um bebé, mas não foi capaz de dizer uma palavra salvadora. Uma circunstância evidenciada na investigação que consolida ainda mais a tese de que premeditou a morte do filho.

As explicações de Sara

Sara P. juntou-se à mãe e irmãos que tem em Portugal logo depois de completar os 18 anos. Em Cabo Verde esteve institucionalizada mas a vinda para Portugal prometia rasgar os horizontes de uma nova vida. Vinha para juntar-se à família, no Barreiro, onde residia a mãe, e para estudar. Tudo isso ruiu rapidamente. Saiu de casa pouco tempos depois de ter chegado a Portugal e caiu na rua e na prostituição, facto que impediu a determinação da paternidade do filho.

Quando foi interrogada no inquérito, Sara explicou que agiu por desespero. Não sabia o que fazer ao bebé, não sabia quem era o pai, não tinha condições para o criar e não pensou em deixá-lo num sítio onde pudesse ser visto por alguém que o encaminhasse para as autoridades. Um quadro complexo,na visão de um magistrado que conhece o caso, mas que, no entanto, sublinha o facto de, durante a investigação, Sara não ter evidenciado remorsos e ter uma personalidade muito instável. "Não caiu em si", como diz uma das fontes contactadas pela SÁBADO, sublinhando o facto de os indícios de premeditação da morte serem muito fortes.





A investigação foi realizada pelo Directoria de Lisboa da Polícia Judiciária, dirigida por Paulo Rebelo, e a acusação é da secção de violência doméstica do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa. Se for condenada, Sara P., que foi visitada na cadeia de Tires pela ministra da Justiça, pode ver-lhe aplicada uma pena que pode ir até aos nove anos de reclusão.