O Bloco quer ultrapassar o constrangimento gerado pelo caso Robles. E não vai deixar cair o tema da habitação.

O caso Robles deixou marcas no BE. No partido, não se esconde que a gestão da polémica não foi a mais eficaz. Mas nem por isso os bloquistas vão deixar cair aquele que é um dos temas políticos que promete marcar os próximos tempos.

De resto, a SÁBADO sabe que o BE está a preparar uma manifestação em Lisboa por habitação acessível.

"Assumimos que houve um erro por parte do Ricardo Robles e que houve um erro da avaliação da direcção", admite à SÁBADO uma fonte bloquista, que garante que isso não vai inibir o partido de falar sobre o tema da habitação. "No Fórum Socialismo houve um painel sobre gentrificação", nota a mesma fonte.

Na primeira declaração política desta sessão legislativa, na reunião da comissão permanente desta quinta-feira, Mariana Mortágua fez, aliás, questão de colocar a habitação à cabeça dos temas que o BE entende que vão marcar este final de legislatura.

"Nem só de Orçamento viverá a próxima sessão legislativa. E há três questões centrais a que temos obrigação de dar resposta. A primeira é habitação. A situação das nossas cidades, afectada por uma vaga de despejos sem precedentes nas últimas décadas, exige medidas de protecção dos inquilinos muito mais eficientes do que as que avançaram até agora. Parar a sangria exige mais e mais depressa", disse a deputada, que identificou as leis laborais e a saúde como os outros temas que o BE vai colocar no topo da prioridade política nos próximos tempos.

De resto, o Facebook serviu esta sexta-feira para vários bloquistas voltarem ao tema da habitação.

O pretexto foi a notícia do Jornal de Negócios sobre o facto de estar a avançar a venda em bloco dos dois mil apartamentos da seguradora Fidelidade que o Parlamento tentou travar com uma lei para alterar as regras do direito de preferência dos inquilinos mas que o veto de Marcelo Rebelo de Sousa permite que prossiga.

José Manuel Pureza, Fabian Figueiredo e Moisés Ferreira usaram as redes sociais para partilhar a notícia e criticar o veto presidencial que na prática possibilitará à Fidelidade concretizar o negócio antes de o Parlamento ter tempo de aprovar a lei que só deverá ser discutida no dia 21 de Setembro pelos deputados.

Na direcção do BE há a noção de que o caso Robles deixou marcas, mas há a vontade de não deixar cair o tema da habitação, sabendo, porém, que está criada uma fragilidade que pode ser usada pelos outros partidos contra os bloquistas.

Recorde-se que o vereador do BE na Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, se demitiu depois de o Jornal Económico revelar que tinha tentado vender um edifício em Alfama para obter uma mais valia de cerca de dois milhões de euros.

Numa primeira reacção, tanto Robles como a coordenadora do BE, Catarina Martins, tentaram desvalorizar o caso. Catarina chegou mesmo a insinuar que o BE estaria a ser alvo de pressões por causa do diploma sobre o direito de preferência dos inquilinos que acabaria por ser vetado pelo Presidente da República a 2 de Agosto.

A pressão mediática e a contradição política entre a atitude privada de Ricardo Robles e o discurso público contra a gentrificação e a especulação imobiliária - os dois temas que eram a sua bandeira em Lisboa - acabaram, contudo, por fazer ver ao vereador e à direcção do BE que o único caminho era o da demissão.

Agora, a estratégia é a de voltar a pegar no tema da habitação. Mas é claro que nenhum partido vai deixar passar em branco esta fragilidade do BE. Nem sequer o PS, como ficou claro na entrevista de António Costa ao Expresso, na qual se revelou surpreendido pelo caso Robles.

No PS, acredita-se que o caso pode ajudar a ir buscar votos ao BE. E a sondagem desta semana da Aximage para a Cofina - com o BE a cair e o PS a subir - ajudou a reforçar essa convicção.