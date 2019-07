Bruno de Carvalho disse também que no dia 14 de maio houve uma reunião com os atletas e que disse ao argentino Marcos Acuña que tinha um problema em mãos. "Tenho um problema tremendo", foi a expressão usada, na sequência dos desacatos no aeroporto da Madeira entre o intenacional argentino e o anigo líder da Juve Leo Fernando Mendes.

BdC garantiu também que não foi informado sobre a confusão no aeroporto durante a referida reunião e que só mais tarde viu as imagens legendadas. "Não percebi o que aconreceu no aeroporto", esclareceu. Ainda assim, perguntou aos jogadores se sofriam algum tipo de ameaça. Questionado sobre a necessidade de fazer tal pergunta, o ex-presidente do Sporting esclareceu: "Porque suspeitava que tinha havido ali alguma coisa no aeroporto. Mas não sabia que estava a ser planeado um ataque. Dirigi-me ao Acuña, ao Bataglia, ao William e nenhum me alertou para absolutamente nada."



Questionado por Cândida Vilar, Bruno de Carvalho referiu que nunca disse "façam o que quiserem aos jogadores". "Disse 'façam-me o que quiserem a mim'. Se tivesse dito isso era um estímulo à violência. Pode ter havido um mal-entendido", acrescentou.



Durante a audiência, BdC contou que "antes do jogo com o Benfica e depois antes do jogo com o Marítimo, foi oferecido meio milhão de euros aos jogadores mas eles recusaram" o prémio. "Coincidência ou não, não conseguiram os objetivos", atirou.



O ex-presidente justificou as críticas aos jogadores com o facto de querer melhorar a performance da equipa de futebol e de todas as modalidades. Mas, acusou, "só houve um capitão que não percebeu isso: Rui Patrício".



O líder "leonino" à data dos factos está acusado, como autor moral, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 de ofensa à integridade física qualificada, de 38 de sequestro, de um crime de detenção de arma proibida e de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.