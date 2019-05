No dia em que o PSD faz uma interpelação ao Governo sobre a "Situação da Saúde em Portugal", o bastonário da Ordem dos Médicos não poupa críticas. Miguel Guimarães afirma que o Governo tem conhecimento de todas as deficiências que existem nos hospitais – como a falta de milhares de médicos, enfermeiros e técnicos operacionais – mas continua a ter um orçamento muito abaixo das necessidades: "O importante é o ministro da Finanças fazer um brilharete. Só que isso está a ter consequências graves nos doentes".





Sem dúvida. A Saúde pode ser dividida em duas perspetivas. Quando se fala da qualidade na área da saúde, estamos a falar da evolução da própria medicina, que tem sido avassaladora. Agora conseguimos operar mais doentes em menos tempo com mais eficácia e menos complicações. Por exemplo, há 15 anos quando eu operava uma incontinência urinária de esforço a uma mulher, demorava uma hora a fazer a cirurgia, a doente permanecia internada 10 dias, ficava com uma cicatriz de cerca de 10 centímetros, a taxa de cura andava perto dos 60% e a taxa de complicações era superior a 10%. Hoje, demoro 5 minutos a fazer a mesma cirurgia, a doente não precisa de internamento, a taxa de cura é de 97% e a de complicações é inferior a 1%. Depois vem o primeiro-ministro dizer que "operámos" mais não sei quantos doentes. Não é "nós", são os médicos que continuam a fazer o melhor que podem. Mas se me perguntar se os profissionais de saúde estão mais satisfeitos do que há 15 anos, a resposta é obvia: estão muito mais insatisfeitos. Nunca existiram tantos protestos e greves na área da Saúde como agora.

Quais são os principais problemas?

Os problemas têm basicamente três dimensões. A primeira é muito importante, que é a dignidade humana, o respeito que os profissionais de saúde não têm por parte da tutela. A ministra da Saúde parece mais uma inimiga dos seus médicos e enfermeiros do que a pessoa responsável pela tutela da Saúde em Portugal. As pessoas quando têm uma palavra de carinho, de incentivo, mesmo sem dinheiro, já ficam mais motivadas e isso, infelizmente, não existe. A segunda dimensão é o capital humano. Faltam milhares de médicos, enfermeiros, técnicos operacionais, nutricionistas, psicólogos e um mundo sem fim. Faltam mesmo. Esta deficiência significa que há uma pressão muito grande sobre aquelas pessoas que trabalham. Ainda agora o Amadora-Sintra esteve sem anestesistas, mas isso acontece em todos os hospitais do país.

E a terceira dimensão qual é?

Tem a ver com as condições de trabalho que na realidade são precárias. Isto já não é igual em todo o país, há centros de saúde muito bons e outros muito maus e hospitais que nem deviam estar abertos. O que está a acontecer é dramático e resulta do desinvestimento e que tem um impacto muito grande em quem trabalha nos hospitais.

Também diz estar preocupado com exaustão dos médicos, alguns chegam a ser vítimas de agressão. Conhece casos?Conheço dezenas de casos em todas as regiões do país. As agressões aumentam de ano para ano de forma assustadora, e isto só em relação aos casos relatados no site da DGS. Além disso, como bastonário da Ordem, recebo muitas queixas de médicos que contam que foram agredidos, normalmente por doentes. A situação é difícil e tende a aumentar. Se consultar os dados relativos ao primeiro trimestre deste ano, verifica que já há quase tantos casos de agressão como o total de 2018.

Isso leva a que os profissionais abandonem o Serviço Nacional de Saúde?

Claro e isso é muito triste porque leva a que o Sistema Nacional de Saúde (SNS) fique ainda mais deficitário. Mas a verdade é que as pessoas olham para a vida delas – algumas a entrar em burnout e em sofrimento ético – e acabam por sair até do país. O que eu acho extraordinário é os políticos ao verem que há uma taxa de imigração anormal, elevadíssima, não tentem apurar os motivos porque estes profissionais abandonam o SNS. Custa-me ver o Bloco de Esquerda como o maior defensor do SNS e depois aprovar um orçamento que não dá nem para os hospitais pagarem os medicamentos até meio do ano. O Governo não valoriza a Saúde.

O que tem de ser feito para melhorar as condições nos hospitais?

É preciso abrir lugares nos quadros, remunerar devidamente as pessoas para trabalharem a tempo inteiro num determinado hospital de modo a conhecerem os doentes. A ministra tem conhecimento destas deficiências todas, o que não há é dinheiro. Neste momento o orçamento para a Saúde é claramente inferior ao orçamento médio dos países da OCDE, que é 6,5% do PIB. Nós valorizamos o SNS em 4,8% do PIB. É evidente que está muito abaixo das necessidades. Mas o mais importante é o ministro da Finanças fazer um brilharete. Só que isso está a ter consequências graves nos doentes. Termos há anos pessoas em listas de espera para cirurgias e consultas, muitas delas em situações urgentes, tem de ter consequências. Não podemos continuar assim.

Então a primeira medida é aumentar o orçamento.

Obviamente. Tem de haver dinheiro para as unidades de saúde contratarem profissionais, renovarem equipamentos e melhorarem as estruturas físicas. Este é o problema central. Temos que ter um orçamento semelhante o da média dos países da OCDE ou até da União Europeia, que é de 7,8% do PIB.

Como explica que hospitais, como o Amadora-Sintra é exemplo, terem na sua maioria médicos estrangeiros?

Esse problema tem várias dimensões. O que é que o Estado faz para colmatar a falta de milhares de médicos no SNS? Primeiro, põe as pessoas a fazer horas extraordinárias. Depois contrata médicos através de empresas prestadoras de serviços, que por norma são estrangeiros, vindos da Europa de leste, que não conseguem trabalhar no seu país e aqui aceitam trabalhar à hora. Isto é mau para os hospitais, porque estes médicos não conhecem as equipas e o modo de funcionamento dos hospitais. Além de que a qualidade destes médicos não é avaliada pelos diretores clínicos. E continuamos nisto…

As listas de espera para consultas e cirurgias faz com que os doentes recorram cada vez mais aos hospitais privados?

Neste momento, 40% dos portugueses tem seguro de saúde privado, que é um número histórico. Só quem não tem capacidade económica é que tem de se sujeitar. E o que é que isto cria? Um aumento das desigualdades sociais. Por isso é que a Ordem tem feito um esforço para reforçar a capacidade de resposta do SNS. Nós, médicos, fazemos o possível e o impossível para que os doentes possam ser operados, tenham consultas e tratamentos, muitas vezes em sofrimento ético. Se amanhã, os médicos decidirem começar a fazer as coisas apenas nas condições adequadas, as que são indicadas pela própria Ordem, há muita coisa que não se vai fazer, inclusivamente serviços de urgência vão ter de fechar.