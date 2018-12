Miguel Guimarães reuniu-se com vários directores clínicos de hospitais afectados pela greve dos enfermeiros da área cirúrgica.

Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos, esteve esta manhã reunido com vários directores clínicos de hospitais afectados pela greve dos enfermeiros da área cirúrgica. À saída do encontro, foi questionado: "Pode garantir que não haja doentes a morrer por causa da greve?" E respondeu: "Não posso garantir isso."

"O que posso dizer é que os doentes mais graves estão todos a ser tratados. Aqueles com situações mais complexas, mesmo que não sejam abrangidos pelos serviços mínimos, o Ministério da Saúde tem mecanismos legais para as resolver. No Hospital de Santa Maria, já foram transferidos pacientes para Lisboa Ocidental e para São José. Mas perante a greve, não posso garantir que alguns doentes não estejam a ser prejudicados", concluiu.

O bastonário relatou as preocupações dos directores clínicos com os doentes cuja situação clínica é mais grave, mas garantiu que tudo tem sido feito para que sejam submetidos a cirurgia. Os doentes têm sido transportados para hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com capacidade para os tratar. "Existe também uma grande preocupação com as crianças porque muitas das cirurgias programadas que não são realizadas podem fazê-las perder o ano escolar." O problema excede os cinco centros hospitalares com cujos representantes se reuniu: "É um problema nacional, porque envolve o SNS."

"Os doentes que não possam ser operados nos hospitais, se não existir capacidade do SNS, poderão sê-lo noutras unidades hospitalares. Mas mesmo os que não são prioritários, com situações ditas mais normais que podem esperar, a acomodação destes doentes nas listas de espera também as vai aumentar e haverá um atraso sucessivo", relatou. "Outra situação preocupante é a de um doente que não preencha os critérios de prioridade definidos pela Comissão Arbitral. Um doente que tenha prioridade hoje rapidamente passa para prioridade 3, porque as situações evoluem e as prioridades passam a ser outras."

Contudo, o bastonário garantiu que os directores clínicos estão a monitorizar a situação, para "rentabilizar ao máximo os serviços mínimos estipulados, que não conseguem dar resposta a todos os casos prioritários". A Ordem dos Médicos pediu para ser informada de dois em dois dias sobre os doentes adiados, e entre estes, acerca dos prioritários que não conseguiram ser incluídos nos serviços mínimos."

"Os doentes prioritários têm que ser operados o mais rapidamente possível, ou no hospital de origem ou noutros. Caso não haja capacidade de resposta no tempo máximo de resposta garantida", deve recorrer-se ao sector "social e privado".

"Não faz sentido nenhum" cirurgias sem enfermeiros

Os administradores hospitalares questionaram os médicos se estão disponíveis para entrar nos blocos operatórios sem os enfermeiros a ajudar às cirurgias. Para Miguel Guimarães, "não faz sentido nenhum".

"Os profissionais de saúde trabalham em equipa e é fundamental para o bem do doente. Não há estado de emergência em que isso poderia ser considerado uma hipótese. Quanto aos doentes com situações mais complexas, tudo está a ser feito pelos hospitais e SNS para que sejam resolvidas dentro dos tempos clinicamente aceitáveis", afirma. "Um doente com uma hérnia, não prioritária, pode vir a esperar um mês, dois ou três."

Mesmo sem a greve, o SNS já estava "numa situação complicada". "Há deficiências na capacidade de resposta. As listas de espera para cirurgias já ultrapassam em muitos casos os tempos máximos de resposta garantidos, que foram considerados pelo Governo como clinicamente aceitáveis. Já não temos capacidade de resposta para muitos doentes", frisa Guimarães. Apesar de as greves agravarem as listas de espera, são "um direito constitucional".

"Não é aceitável que perante a situação dos últimos três anos continuemos a valorizar a saúde em 5,2% do PIB", protesta o bastonário. "É importante e essencial investir mais no SNS. Reformar as estruturas físicas, ter equipamentos adequados, independentemente da questão das greves."