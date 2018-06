O Conselho Geral da Ordem dos Advogados considerou que o actual bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, deveria ter uma remuneração de valor ilíquido "igual" à do cargo de procurador-geral da República. Contudo, Guilherme Figueiredo ganha mais cerca de 13 mil euros do que Joana Marques Vidal.De acordo com o Jornal de Notícias deste sábado, que cita uma deliberação do Conselho Geral da OA de 12 de Janeiro de 2017, o actual bastonário ganha mais do que a regra dita.Além disso, um vogal do Conselho Geral, Silva Cordeiro, garante já ter denunciado a discrepância ao Conselho Fiscal da Ordem.(em actualização)