Veredicto final da UAL só em Maio. Comissão Científica da Universidade Autónoma de Lisboa decidiu que dispensa de parte escolar se baseou no estatuto falso de visiting scholar em Berkeley.

A Comissão Científica de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) recomenda que Feliciano Barreiras Duarte, ex-vice-presidente do PSD, frequente as aulas de doutoramento. Barreiras Duarte tinha sido dispensado devido ao seu percurso profissional e curriculum académico. Mas no passado mês de Março, provou-se que o social-democrata não era visiting scholar na Universidade de Berkeley, como alegava no seu CV. Com a decisão tomada ontem, dia 16, a Comissão Científica da UAL concluiu que o seu estatuto nos EUA teve um grande peso na dispensa das aulas e, ao não corresponder à verdade, obriga a que Duarte frequente a parte lectiva.



Segundo Reginaldo de Almeida, administrador da UAL, a decisão final cabe ao Conselho Científico da Universidade e só será tomada na primeira semana de Maio. A deliberação final será então comunicada a Barreiras Duarte, que, caso o Conselho acate o parecer da Comissão, decidirá se abandona o doutoramento ou se volta à sala de aulas. Barreiras Duarte foi escolhido por Rui Rio para vice-presidente do partido no Congresso do PSD que terminou a 18 de Fevereiro. Um mês depois, o antigo deputado do PSD apresentou a sua demissão devido às polémicas em torno do currículo e por suspeitas de recebimento de subsídios indevidos do Parlamento. Além disso, a SÁBADO apurou que na declaração de interesses entregue ao Tribunal Constitucional em 2010, Barreiras Duarte assinalou um depósito a prazo de 1.000.000 euros, por lapso.





Barreiras Duarte: O homem que não acerta nem nos zeros da conta bancária Declarou ao Tribunal Constitucional um milhão, quando só tinha mil euros numa conta bancária. Não acertou nas vírgulas entre os zeros.

Ex-ministra vai decidir se Barreiras Duarte tem de voltar às aulas Feliciano Barreiras Duarte só saberá se tem de frequentar as aulas de doutoramento a 21 de Abril. A Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) vai criar um grupo de trabalho, integrado por Constança Urbano de Sousa (ex-ministra da Administração Interna), que elaborará um parecer sobre o currículo do ex-secretário-geral do PSD.

A fabulosa vida de estudante de Barreiras Duarte Feliciano Barreiras Duarte, secretário-geral do PSD de Rui Rio, pediu em 2008 um parecer sobre uma eventual incompatibilidade de um doutoramento em Berkeley e receber duas bolsas, enquanto deputado na Assembleia da República.

A Comissão Científica de Direito apreciou um parecer elaborado por um grupo de trabalho, integrado por Constança Urbano de Sousa, que será analisado pelo Conselho Científico. A ex-ministra é também a orientadora de doutoramento de Barreiras Duarte, que se inscreveu no curso em 2015.Urbano de Sousa representou a área do direito, no grupo. Ruben Bahamonde, o adjunto do Director do Departamento de Direito da UAL, também o integrou. O terceiro elemento foi Fernando Silva, da área das ciências jurídico-criminais.Feliciano Barreiras Duarte, secretário-geral do PSD de Rui Rio, pediu em 2008 um parecer sobre uma eventual incompatibilidade de um doutoramento em Berkeley e receber duas bolsas, enquanto deputado na Assembleia da República.Segundo dados recolhidos pela, além da universidade norte-americana, Barreiras Duarte pretenderia receber outra bolsa, mas desta vez da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), algo que a própria instituição relata que nunca chegou a acontecer. No Parlamento, o pedido de Barreiras Duarte chegou a ser apreciado e teve a seguinte resposta: "Não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento no exercício cumulativo (…) de mandato de Deputado com a frequência de doutoramento em universidade pública estrangeira (…) e com o recebimento, no âmbito desse doutoramento, de bolsas para investigação". O parecer pedido por Barreiras Duarte foi elaborado pelo deputado relator Agostinho Branquinho e assinado pela vice-presidente da Comissão de Ética, Teresa Portugal, a 9 de Julho de 2008.Dez anos depois, Teresa Portugal lamenta a polémica com Barreiras Duarte. "Um deputado que se candidata ao Parlamento tem que ter um código de ética tão profundo e sério que ninguém possa pôr em causa uma declaração que faça", salienta a antiga deputada socialista. "Dentro da minha cabeça não cabia a hipótese de que ele estivesse a mentir. Dá uma imagem desgraçada da pessoa e da política, que tem que ser uma escola de si própria."Certo é que o parecer da Assembleia até foi traduzido em inglês, com vista à entrega na Universidade de Berkeley., a FLAD garantiu que Barreiras Duarte "nunca beneficiou de qualquer apoio, a título de bolsa ou de subsídio, desta Fundação", nem "existem quaisquer outros registos de colaboração". Barreiras Duarte nunca pediu, sequer, qualquer bolsa ou subsídio para efeitos de investigação à Fundação.Inquirido, o secretário-geral do PSD remeteu explicações para o seu consultor de comunicação, António José Laranjeira. "Barreiras Duarte nunca concorreu a bolsas. Nunca contactou com a FLAD para conseguir uma. Entendeu pedir um parecer à Comissão de Ética com antecedência para saber se teria essa possibilidade", explicou Laranjeira. Confrontado com mais questões sobre o currículo de Barreiras Duarte, o consultor indicou que responderia por email esta manhã – o que não se concretizou.No seu currículo académico, Barreiras Duarte frisa que foi professor auxiliar convidado e membro do Conselho Científico da Universidade Lusófona, bem como deputado e consultor. Quando entregou o parecer acerca de possíveis incompatibilidades aos seus colegas deputados, Barreiras Duarte ainda não se tinha inscrito no doutoramento: tal ocorreu junto da Universidade Autónoma só em Novembro de 2015.Contudo, no relatório profissional que lhe valeu o grau de mestre, indicava em 2014 que o estava a "concluir", em parceria com a Universidade de Berkeley, desde duas datas: 2008, e 2009. Questionado, Barreiras Duarte não esclareceu estas informações. Entre a instituição norte-americana e a Autónoma não existe qualquer acordo.Leia todo o texto aqui: