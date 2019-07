O insólito aconteceu durante a noite deste sábado. Os utentes da Soflusa cansaram-se de esperar pelos barcos e invadiram o cais de acesso aos mesmos no Terreiro do Paço, em Lisboa.



Perante a aproximação dos passageiros, o barco da Soflusa 'foge' do cais deixando quem estava presente no local incrédulo.





A carregar o vídeo ...







O Correio da Manhã está a tentar apurar mais informações junto da Polícia Marítima.