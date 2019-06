Bancário detido por abusar sexualmente do filho

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, com o apoio da Policia Marítima, após abusar sexualmente do filho menor no areal de uma praia em Tavira.

Os abusos ocorreram esta segunda-feira, em plena luz do dia, cerca das 18h00, numa praia onde se pratica nudismo. O crime foi presenciado por vários naturistas que ali se encontravam, que interpelaram o autor e chamaram as autoridades.