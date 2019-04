A carcaça de uma Baleia Comum deu à costa, esta quinta-feira, na praia das areias brancas, na freguesia de Vila Nova de Santo André, concelho de Santiago do Cacém.

O animal que já está em adiantado estado de decomposição mede cerca de 19 metros.

A Policia Marítima já esteve no local e vai agora em articulação com o ICNF Instituto de Conservação da Natureza e florestas e com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém proceder à sua retirada do areal e ao seu transporte para o aterro.

Esta operação deve decorrer durante a tarde desta quinta-feira.