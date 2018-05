Relacionado 144 baleias morreram encalhadas em praia na Austrália

A capitania do Porto de Lisboa confirmou a notícia de que foi encontrado um cetáceo encalhado no Cais do Sodré em Lisboa. O animal trata-se de uma baleia-piloto que foi encontrada sem vida.A notícia foi avançada pela SIC Notícias que diz que o animal encalhou frente à Portugália.A situação está a ser acompanhada pelas autoridades.