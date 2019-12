Mais de 6.200 ocorrências foram registadas em Portugal continental desde quarta-feira na sequência do mau tempo, que provocou até ao início da manhã de hoje 70 desalojados, dois mortos e um desaparecido, segundo a proteção civil.

Num balanço feito à agência Lusa cerca das 09h00, o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), explicou que foram registadas 6.237 ocorrências desde quarta-feira, com os distritos do Porto, Viseu e Lisboa a serem os mais afetados pelo mau tempo provocado pela passagem da depressão Elsa.

O responsável destacou como ocorrências principais as quedas de árvores, movimentos de terras, inundações e quedas de estruturas. Foram ainda ativados o plano municipal de emergência da Mealhada e o plano distrital especial de cheias de Coimbra.





Entre as 00h00 e as 07h00 desta sexta-feira a proteção civil registou 353 ocorrências. "Há um ligeiro desagravamento, porém as ocorrências irão aumentar durante o dia pois naquelas estradas onde as quedas de árvores não afetaram ninguém, de manhã, quando as pessoas começarem a sair de casa, vão encontrar obstruções", afirmou Paulo Santos.

Douro galga margens

O rio Douro galgou esta sexta-feira as margens e inundou zonas ribeirinhas de Vila Nova de Gaia e do Porto, disseram à Lusa fonte dos Bombeiros e da Polícia Marítima. De acordo com os Bombeiros Sapadores de Gaia, que registaram um total de 21 ocorrências durante a madrugada devido ao mau tempo, o Douro está já a alagar as zonas do Areinho e Afurada.

"Estamos a aguardar para ver o que acontece com a subida da maré, cerca das 09h30", disse a fonte. Também a Polícia Marítima disse à Lusa que se registou "uma subida excessiva do nível da água", do rio Douro que está alagar "zonas pedonais" do Porto e Gaia.

Milhares de pessoas sem luz

A região Centro do país é a mais afetada pelos estragos provocados pelo mau tempo na rede elétrica e, apesar de a situação ter melhorado, a EDP Distribuição ainda tem 117 linhas de média e alta tensão fora de serviço.



Segundo fonte da empresa, depois do pico de avarias, que ocorreu até cerca das 00h00 desta sexta-feira, a situação melhorou, mas milhares de pessoas ainda estão sem energia elétrica, uma vez que a rede ficou "bastante danificada" por causa da passagem da depressão Elsa. Na região centro, os concelhos mais afetados são Cantenhede, São Pedro do Sul, Tondela, Viseu e Aguiar da Beira.



A mesma fonte acrescentou que na região Norte a situação tem vindo a ser normalizada e que a região Centro é a mais afetada, sobretudo os distritos de Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco e parte do Porto. Para responder às falhas no serviço, a empresa está a instalar geradores de emergência, em particular em estações elevatórias, onde o restabelecimento é mais difícil.



Transbordo de águas no Tâmega

Já na quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Chaves adiantou que o mau tempo registado no concelho, e que fez o rio Tâmega galgar as margens, já causou danos em habitações e equipamentos municipais, nomeadamente desportivos. O socialista Nuno Vaz acreditava que os "impactos negativos" da depressão Elsa possam ser ainda "mais relevantes" no concelho, no distrito de Vila Real.





Na Veiga de Chaves, que ocupa uma área de 2.500 hectares e que tem cerca de 8,5 quilómetros de comprimento e três de largura, existem "dezenas de casas" afetadas, quer no que diz respeito ao acesso e a danos causados sobretudo no rés-do-chão, disse aos jornalistas.



Aviso laranja mantém-se



Doze distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira estão esta sexta-feira sob aviso laranja, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido sobretudo a agitação marítima. O aviso vermelho, o mais alto de quatro níveis, que se mantinha ativo nos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Aveiro devido a rajadas de vento, foi retirado cerca das 03h00. A partir dessa hora e até ao meio-dia estão com aviso laranja - o segundo mais grave - os distritos de toda a costa continental e a costa norte da Madeira, pelo perigo de agitação no mar.

Leiria, Santarém e Portalegre estão ainda sob aviso laranja devido às previsões de precipitação forte entre as 12h00 e as 15h00 nos dois primeiros casos e entre as 12h00 e as 18h00 no caso de Portalegre.





O IPMA colocou também Guarda, Castelo Branco e Évora sob aviso amarelo - o terceiro da escala - por causa do vento, e até às 12h00 nos distritos mais a norte e, em Évora, devido ao vento (até às 18h00) e à chuva (até às 06h00).

O mapa do instituto mostra apenas três distritos a verde, ou seja, sem avisos relativos às condições do tempo: Viseu, Vila Real e Bragança. O IPMA prevê que durante a madrugada a chuva persista em todo o território e entre o fim da manhã e o fim da tarde de sexta-feira nas regiões Centro e Sul. A nota acrescenta que na costa ocidental as ondas poderão agitar os sete metros e na costa sul os cinco metros.



Neve na Serra da Estrela



Algumas estradas de acesso ao maciço central da serra da Estrela foram esta sexta-feira encerradas devido à queda de neve e às condições meteorológicas adversas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco. De acordo com a mesma fonte, os troços Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida, na Estrada Nacional 338, estão encerrados desde às 9h00, não havendo previsão para a reabertura.

A fonte informou ainda que a ligação entre Piornos/Manteigas está condicionada, já que a chuva intensa fez aumentar o risco de derrocada.