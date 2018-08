Política? Vamos antes falar outra coisa. A SÁBADO pôs gente que pratica, praticou, comenta ou gosta de política à conversa sobre questões não menos sérias, mas mais agradáveis: do vício (in)conveniente à mania de fim-de-semana. Bagão Félix e Sá Fernandes são amigos das árvores.

Um tem 300 livros de Botânica, o outro "só" 50, mas os dois vêem tudo... verde. Um já "jardinou" clandestinamente, o outro aponta uma árvore e suspira: "Ah, uma Albizia julibrissin." António Bagão Félix, economista, ex-ministro das Finanças e comentador político, e José Sá Fernandes, vereador da Estrutura Verde e Energia, falaram à SÁBADO sobre a sua paixão partilhada.



É público e sabido que o economista Bagão Félix tem uma paixão por árvores. E no seu caso, Sá Fernandes, foi por obrigação profissional - é vereador para as áreas verdes - ou também já vinha de trás?

José Sá Fernandes (SF): Mas há uma razão para ter os espaços verdes! Há aquela história de que cada homem deve escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Eu desde pequenino que queria plantar árvores. Nós tínhamos várias propriedades, na família, ligadas à vinha, e depois fiz amizade com o Ribeiro Telles, há 30 e tal anos. Ele é um apaixonado pelas árvores e pelos pássaros. Eu almoçava com ele todos os 15 dias no Nicola e sempre que saíamos de lá ele olhava para o Castelo de São Jorge e dizia: "Ó Zé, Acertei mesmo naqueles pinheiros, não acertei?" E isto é contagiante.



Como vereador já fez o ritual político de plantar uma árvore. Mas, fora de funções, já punha, ou põe, as mãos na massa?

SF: Antes de ser vereador todos os anos ia plantar uma árvore com a minha filha. Todas as entradas de Lisboa têm uma árvore, plantada por mim e pela minha filha. Não digo onde é que elas estão... Adoro: sempre que entro em Lisboa e as vejo, digo, "lá está ela"...



O que é que plantou?

SF: Várias. No nosso bairro praticamente todas as árvores foram plantadas por nós clandestinamente. Isto não se devia dizer [risos]...



Em algumas cidades europeias há uma tendência que é a jardinagem de guerrilha. É mais ou menos isso.

SF: Convido muita gente para plantar árvores. Já convidei o dr. Bagão Félix. Gostava muito de pôr uma árvore em cada esquina de Lisboa. Às vezes basta uma árvore para dar um ar simpático à rua. Vi isso em Copenhaga, aprende-se muito com os outros.



Quando viaja faz a romaria aos jardins botânicos?

SF: Tudo. O último que vi foi o do Rio de Janeiro. É extraordinário. Londres é um paraíso...

António Bagão Félix (BF): Londres, os Kew Gardens... Eu fico lá dias inteiros. A minha mulher fica no hotel, ou vai passear e eu vou para o jardim, horas.



Como é que isso lhe aconteceu? Queria ir para Agronomia, mas acabou em Economia e Finanças. Não é exactamente parecido.

BF: No liceu tínhamos de escolher a "alínea"... Eu pus a F, para Agronomia. Depois à última hora, sem qualquer imposição, resolvi... olhe não sei, fui para económicas. Mas nunca abandonei a ideia e a nostalgia era tanta que mesmo em Economia muitas vezes ia jantar à cantina de Agronomia [risos]. Era quase confortar a minha dúvida existencial, que sempre permaneceu. A minha evolução nas plantas foi um bocadinho hierárquica em termos de tamanho. Comecei nas plantas de apartamento. Nas casas o que havia eram as famosas Aspidistras e as sardinheiras, ou Pelargoniums. E as avencas, as Adiantum. Comecei a dedicar-me a isso, nem havia livros em português ainda, conseguia comprar uns em francês. Depois passei para suculentas e cactos, embora depois tenha abandonado um pouco essa zona.



SF: Há uma boa colecção na Estufa Fria de suculentas. Há uma que só dá flor de vez em quando e dura dois dias. Fui lá a correr ver...



BF: Nos cactos e nas suculentas as flores só duram dois ou três dias. É um parto brutal e depois a planta não aguenta. As Opuntias, figueira-da-índia, é notável, mas a flor é um dia ou dois... depois comecei-me a interessar pelas árvores. O amor não é à primeira vista. Dá-se um certo enamoramento... mas uma vez apaixonados é para toda a vida. Com as plantas de apartamento temos um regime de poligamia. Com as árvores, de monogamia.



SF: [Risos]



BF: [Risos] Uma árvore para mim é um indivíduo. As de apartamento, mesmo as vivazes, estão sempre a mudar, é como mudar de gravata, passe o exagero. A árvore não. Lá na minha casa no Alentejo, o nascimento de uma árvore é uma alegria e o féretro de uma árvore é uma coisa que me deixa abatido. Não digo isto com exagero, fico aborrecido. É um ser que vive perto de mim, que eu sinto, e que morre naquela altura.



Têm este interesse, mas têm noção de que é uma coisa pouco habitual em Portugal? Culturalmente, não temos esse tipo de tradição. Os ingleses têm jardins históricos imensos, a Royal Horticultural Society e o Chelsea Flower Show, que é todo um happening social, etc., os holandeses...

BF: Sim, sim, mas já foi pior. Até já servi de guia no Jardim Botânico, na Escola Politécnica.



Como voluntário ou contrataram-no ?

BF: [Risos] Foi a grupos de escolas, sempre como voluntário.



SF: O Jardim Botânico é óptimo.



BF: Óptimo! Numa das vezes uma das minhas filhas, que na altura tinha 30 e tal anos, também foi, e disse-me no final uma coisa que gostei muito: "Conseguiste agora pôr-me o vício. Finalmente olho para as árvores e quero saber quem são." Às vezes pergunto às pessoas "onde é que vive?, sabe o nome das árvores da sua rua?" "Ah, não sei." As árvores ainda não adquiriram o estatuto de seres sencientes, que são, que nos acompanham, como a Anne Frank tinha o castanheiro-da-índia...



SF: A minha filha, a prenda que quer dar ao namorado agora são duas árvores.



E quais são?

SF: Vai dar uma magnólia e um sobreiro. Estas coisas também se transmitem. Todas as árvores têm associadas lendas, histórias.



BF: E contadas essas histórias as pessoas percebem. No Jardim Botânico há uma árvore que é o Taxodium distichum, um cipreste, do Mississípi, que, como vive em pântanos tem os pneumatóforos, uma espécie de pulmões, que saem [do solo], vêm da raiz para fora, para respirar...



Como os mangues?

BF: Sim, sim. E formam figuras que são um autêntico presépio. Olha-se, é um presépio! Quando se conta isto, as pessoas aproximam-se. As árvores gostam de ser seduzidas mas não tomam a iniciativa...



SF: Isso é verdade. Este aprender a gostar também se ensina. As histórias e as lendas associadas são uma pedagogia fundamental.

Pegando na necessidade de pedagogia: os dois têm uma ligação à política, mas mesmo aí duvido que encontrem muita gente com quem conversar sobre árvores e jardins.



BF: Eu só encontro jardineiros. Mas jardineiros bons!



SF: O meu caso é diferente. Tinha ali [na câmara de Lisboa] um núcleo de pessoas que me faziam muita companhia nisso, e há também uma geração mais jovem... agora, digo uma coisa, e digo aqui à frente do dr. Bagão Félix, nunca vi uma pessoa tão apaixonada por árvores como ele. E além disso é uma enciclopédia.



BG: Não, são é 40 anos de estudos. Quando estava no governo, nas Finanças, com aquelas chatices todas, mesmo vindo tardíssimo e cansado, estudava meia hora antes de me deitar, todos os dias. Para desanuviar.



Têm plantas em casa?

BF: Tenho. E tenho bonsais, gosto muito, sobretudo de exterior, os de interior é mais difícil. E só eu é que trato! Como é óbvio.



SF: [Risos] Se não for ele...



BF: Não pensem que estou a delirar - nesta idade até já tenho uns delírios, mas é com o Benfica -, mas em Agosto, vou de férias, e peço à porteira ou à minha empregada, que vai lá uns dias, que tratem, e depois chego quando regresso estão... não estão a mesma coisa. Alguns bonsais levo-os para o Alentejo! Já têm a medida certa, o modo como se rega... há uma interacção entre a planta e nós.



Começo a supor que a sua mulher possa ter ciúmes das plantas.

BF: Não! Ela é Rosa [risos]. É uma das rosas que eu tenho e a que está em primeiro lugar, naturalmente. Mas ela também gosta muito de plantas, embora embirre com algumas que pus no Alentejo, como o cipreste, Cupressus sempervirens, que ela associa aos cemitérios.



Mas há zonas da Europa em que fazem parte da paisagem, na Toscana...

BF: ...ah, e na Croácia, vai-se na estrada e está-se sempre a ver dois pares de Cupressus... ciprestes... juntos, porque todos os noivos que se casam plantam na floresta um par. O cipreste é difícil de morrer, tem uma forma de vela e, em terceiro lugar, se cortar uma parte já não volta a crescer. Paradoxalmente, está ligado à eternidade e à morte, por causa disso.



Nunca se sentiu incompreendido, na política, caso se pusesse com estas conversas apaixonadas sobre árvores?

BF: Às vezes brincava, quando tínhamos algumas reuniões de Conselho de Ministros da residência oficial, à hora de almoço andava a mostrar aos ministros os nomes das árvores no jardim. Infelizmente não está cá a pessoa que gostava de fazer isso comigo, que era o ministro da Agricultura, o Sevinate Pinto [falecido em 2015].



SF: Era uma pessoa encantadora. E foi um grande ministro da Agricultura.



BF: Os outros não ligavam nada...



SF: Consegui foi que os jardins de São Bento agora estivessem abertos ao domingo. Disse ao primeiro-ministro "este jardim é lindo, abra lá isto ao domingo". Fizemos um protocolo [entre a residência oficial e câmara] e agora abre mesmo.



Já trabalhou com dois presidentes de câmara. Têm sensibilidade para a área que é a sua?

SF: Pronto, quer dizer...



Acho que já respondeu...

SF: Acho que eles têm que ter. O acordo que eu fiz com eles é que era para ser eu o responsável por isto, por isso acho que estão descansados em relação a essa matéria. Isto é uma coisa que se entranha, mas demora. Tem de se sentir amor. Tem que se insistir.



Referiu Ribeiro Telles, no início desta conversa. Mudou a percepção pública desta área?

SF: Claro. Isto começa com o Caldeira Cabral [Francisco Caldeira Cabral, o primeiro arquitecto paisagista português, avô do actual ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral], com o curso de Arquitectura Paisagista que fundou quando veio da Alemanha, e com uma geração de homens notáveis, como o Ribeiro Telles, o Álvaro Dentinho, Raposo Magalhães depois, o Viana Barreto que fez os jardins de Belém e da Gulbenkian com o Ribeiro Telles: e que deram às pessoas a noção de que é preciso preservar os jardins históricos e a paisagem, que se tem de introduzir na cidade alguma ruralidade - daí as hortas urbanas. O Ribeiro Telles para mim é um mestre, eu não tenho nenhum curso de Agronomia nem nada. Foi ele que insistiu para eu vir para a política. Lembro-me de ter almoçado com ele no Paris, que já não existe, agora é um restaurante indiano, e ele dizer assim: "Tem de ir." E eu: "Mas se for é pelo Bloco de Esquerda." E ele: "Não interessa. Tem de ir já, tem de ir já." As pessoas ainda pensam que eu sou do BE, que nunca fui, mas enfim. "Tem de ir" e lá fui. Acho que o que ele imaginou para Lisboa, não será em todo o seu esplendor, mas a maior parte vai ser feito. Depois é muito importante manter.



BF: Sim, é. Nas Avenidas Novas, que foi uma coisa que foi bem feita - embora com alguns aspectos de que discordo do ponto de vista técnico, os plátanos por exemplo estão muito juntos, daqui a uns anos aquilo está tudo... - mas pôs-se hera entre as árvores na Fontes Pereira de Melo. Esta área tem dois grandes inimigos. É a indiferença...



SF: E é o roubo!



BF: É o roubo.



Mas roubam até as heras?

BF: Roubam! Há zonas que já não têm nada. E flores na Avenida da Liberdade? Isso é ao deus-dará, se puser lá uns ciclamens, umas petúnias...



Essas são mais vistosas.

BF: E não custam nada a tirar.



SF: E árvores? Também roubam! Há uma coisa que aprendi com os graffiti: pintam, limpa-se. Aqui é o mesmo. Tiram, tem de se repor. Tem que ser. Ganhamos a guerra. Agora estou com uma ideia - não sei se gosta [para Bagão Félix] - naquelas barreiras sonoras do Eixo Norte Sul, pôr heras? Acho que dá um ar mais cénico do que aquelas barreiras grafitadas.



BF: É óptimo. E temos uma gratidão eterna em relação às árvores, que é a purificação do ar. E as pessoas não sabem.



SF: E não só. Ajudam a proteger do calor, as pessoas também não têm noção disso. Nas ondas de calor, por exemplo, a diferença de temperatura do Jardim Constantino para a Almirante Reis são cinco graus Celsius.



BF: E a diferença entre a minha casa no Alentejo e 200 ou 300 metros mais afastados, são dois ou três graus, no Verão. Aquilo é pequenino mas tenho cerca de 250 espécies.



Tantas? Onde é que as arranja? Foi tudo em centros de jardinagem?

BF: Ando há 19 anos a construir aquilo. É para deixar. Espero que as minhas filhas e netas, só tenho raparigas, possam seguir. O ver crescer as coisas é uma maravilha.



SF: É. E a sombra? As pessoas também se esquecem da sombra.



BF: Por acaso devia haver mais belas-sombras em Lisboa.



SF: Sim, mas há várias. E é um nome lindo, belas-sombras.



BF: Phytolacca dioica.



SF: Julgo que é o Garcia de Orta que a traz.



BF: Sim, sim. Há uma à entrada da estufa... Já agora, conhece a história da árvore das patacas?



Não.

BF: Há uma árvore que existe no Brasil que é a Dillenia indica que dá uma flor quase tipo magnólia, grande, carnuda. E o Imperador D. Pedro quando estava lá na corte punha moedas - patacas [a moeda que na altura circulava no Brasil] - nas flores. Estas, quando frutificavam, como formam um fruto globoso e duro, ficavam com as patacas lá dentro. E o D. Pedro, aos meninos da corte, dizia, "querem ver que esta árvore tem patacas"? Ficou a árvore das patacas. E escreveu para Lisboa que "isto aqui é tão rico que até as árvores dão patacas".



Este artigo foi originalmente publicado na edição 692 da SÁBADO, nas bancas a 2 de Agosto de 2017.