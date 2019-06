Bacalhôa Berardo Collection (BBC).

Transportadora Setubalense – Belos, do Grupo Barraqueiro e pode vir a ser usada quer para albergar a coleção de arte do empresário madeirense como para fins relacionados com a atividade dos vinhos, avança o Jornal Económico, citando fonte que confirmou a compra do espaço, mas que adianta que não foi avançado qual o plano apra aquele espaço.

As obras de Berardo que estão atualmente no CCB estão avaliadas em mais de 300 milhões de euros, de acordo com a avaliação da Christie's, apesar de estimativas apontem para um valor mais perto dos 500 milhões, atualmente. A Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco olham para estas obras como uma forma de poderem vir a recuperar créditos concedidos à Metalgest (holding de Berardo na Madeira) e à Fundação Berardo, no valor de 962 milhões de euros ao longo dos anos e que o comendador ainda não pagou.



Atualmente, a coleção encontra-se no CCB através de um protocolo entre o empresário madeirense e o Estado português, que define que Joe Berardo tem controlo sobre a coleção e que impede o Estado de intervir caso o empresário queira sair do país com as obras de arte. O acordo foi assinado em 2007 e renovado em 2016 por mais seis anos, o que significa que termina em 2022. A renovação será automática, a não ser que seja denunciado por uma das partes.



Berardo disse, em declarações no Parlamento, que não tinha nada e que não devia nada, quando questionado sobre a sua dívida de mais de 900 milhões de euros à Banca nacional.

A Quinta da Bacalhôa, propriedade na qual a família de Joe Berardo se dedica à produção de vinho, comprou no ano passado um edifício com 30 mil metros quadrados avaliado em vários milhões de euros, que poderá servir para albergar a coleção Berardo se o acordo com o Estado para a manutenção das obras de arte no Centro Cultural de Belém (CCB) não for renovado em 2022. O espaço agora adquirido pela Quinta da Bacalhôa poderá vir a dar origem aoA propriedade de 3 hectares pertencia à