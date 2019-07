O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, é suspeito de saber, desde o início, do plano da Polícia Judiciária Militar para a recuperação do material de guerra roubado dos paióis de Tancos, em junho de 2017. Segundo o despacho de apresentação de Azeredo Lopes ao juiz de instrução, a que a SÁBADO teve acesso, os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) sustentam que, em agosto de 2017, dois meses antes do "achamento", Azeredo Lopes teve uma reunião no ministério da Defesa com o ex-director da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, na qual foi informado - e deu o aval - do plano para a recuperação do material. O ex-ministro é suspeito dos crimes crimes de denegação de justiça e prevaricação e abuso de poder.

Segundo o documento, a 4 de Agosto de 2017, Luís Vieira - já a par dos contactos do principal suspeito do furto, João Paulino, com um elemento da GNR de Loulé - deslocou-se ao Ministério da Defesa para reunir com Azeredo Lopes. Por um lado, o ex-director da PJ Militar pretendia manifestar ao ministro o seu desagrado "pelo facto de a PJM ter ficado sem a competência para a investigação" e que iria "fosse por que forma fosse" tentar obter a "reversão dessa situação" em duas frentes: do ponto de vista jurídico, com um parecer do jurista Rui Pereira; e operacional, transmitindo ao então ministro a "ideia de que não seria o despacho do Ministério Público que iria impedir a PJM de fazer diligências para recuperar o material".



Ainda de acordo com o despacho do MP, nessa reunião, Luís Vieira deu conhecimento a Azeredo Lopes de que "tinha tido informações, por militares da GNR de Loulé, da existência de um indivíduo que tinha subtraído e escondido o material militar" e que "estava disposto a negociar a entrega do material, contando com o apoio de alguns militares da GNR".



"Deste modo, o arguido Luís Vieira colocou o arguido Azeredo Lopes ao corrente das informações que tinha e das suas pretensões e procurou obter a concordância do ministro da Defesa, o que, efectivamente, obteve", referem os procuradores Vítor Magalhães, Cláudia Porto e João Valente, acrescentando que nesta reunião Azeredo Lopes recebeu de Luís Vieira um documento da PJM intitulado "Memorandum", outro relativo a uma fita do tempo sobre os acontecimentos e uma cópia do despacho do Ministério Público de 7 de julho de 2017.