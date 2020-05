Foi o "aval de Azeredo Lopes, que tudo podia ter denunciado e impedido", que transmitiu "confiança" aos restantes envolvidos no encobrimento do roubo de Tancos, sendo que a sua participação na operação clandestina "foi essencial a toda a engrenagem". É desta forma, em resumo, que a procuradora Cláudia Porto descreveu o papel do antigo ministro da Defesa na farsa de Tantos, acusado de quatro crimes, defendendo que Azeredo Lopes deve seguir, juntamente com os restantes 22 arguidos, para julgamento.

Esta segunda-feira, no tribunal de Monsanto, em Lisboa, a magistrada do Ministério Público iniciou as alegações finais da fase de instrução do processo. Além das alegações orais, Cláudia Porto entregou ao juiz Carlos Alexandre e às defesa dos 23 arguidos um extenso documento de 750 páginas com os argumentos do Ministério Público.

No que diz respeito ao antigo ministro da Defesa, a procurada apontou várias e sucessivas contradições nos seus depoimentos ao longo do processo, até chegar à fase de instrução, onde, segundo Claudia Porto, se verificou "uma evolução conjunta" por parte da defesa de Azeredo Lopes e de Luís Vieira, antigo diretor da Polícia Judiciária Militar, acusado de associação criminosa, tráfico e mediação de armas, falsificação ou contrafação de documentos, denegação de justiça e prevaricação e favorecimento pessoal, e um afastamento de Azeredo Lopes face ao seu antigo chefe de gabinete, general Martins Pereira.

Por outro lado, o Ministério Público mantém que o antigo ministro da Defesa - cuja defesa vai, esta terça-feira, fazer alegações no tribunal de Monsanto - deu garantias de "impunidade" ao principal suspeito do roubo de Tantos, João Paulino, que, aliás, referiu em tribunal ter aceitado devolver as armas roubadas mediante um acordo com a Polícia Judiciária Militar com conhecimento do então ministro da Defesa, acusado de prevaricação e denegação de justiça, abuso de poder e favorecimento pessoal.

A procuradora alegou que o caso de Tancos assumiu um lugar central no espaço público e foi um dos mais graves acontecimentos no seio das Forças Armadas nos últimos anos. Por isso, era de todo o interesse do então ministro da Defesa resolver rapidamente o problema, uma vez que "estava em causa o próprio prestígio e confiança na principal instituição responsável pela defesa da soberania nacional".

Cláudia Porto recordou o SMS entre Azeredo Lopes e o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro, no qual o parlamentar termina a conversa manifestando "grande alívio" pelo aparecimento do material a 18 de outubro de 2017 para fundamentar a "preocupação" existente com a situação.

Recordando que a acusação pública foi "apelidada, pelas Defesas, entre muitos outros adjectivos, de arrogante, anedótica, obscena, brincadeira de mau gosto, bom exemplo de prosa literária, confrangedora, autista, peregrina, sem norte, redonda, bruta, delirante, floreado relato jornalístico, arrazoado de nada e coisa nenhuma, ridículo processual, política", a procuradora procurou rebater os principais argumentos das defesas. Logo a abrir, procurou afastar a suspeita de que a Polícia Judiciária e o Ministério Público poderiam ter impedido o assalto a Tantos, já que foram avisados previamente pelo arrependido do processo, Paulo Lemos, conhecido como "Fechaduras".

Num tom duro com a investigação, o advogado Luiz Cruz Campos, que defende o militar da GNR Lima Santos, considerou que as estruturas judiciárias acabaram por cometer os mesmos crimes imputados aos arguidos, já que, por exemplo, não alertaram o Exército de um assalto eminente, que viria a acontecer a 29 de junho de 2017.

Por sua vez, a A defesa do ex-diretor da Polícia Judiciária militar (PJM) disse hoje que a acusação do caso de Tancos é uma "autêntica misturadora" sem sustentação, criticando a junção dos processos do furto com o da recuperação das armas. Os advogados Rui Baleizão e Manuel Ferrador pediram que Luís Vieira não fosse a julgamento, defendendo que este militar não teve conhecimento da alegada encenação da recuperação das armas, como o acusa o Ministério Público (MP).

"A acusação é uma autêntica misturadora com um grande espírito criador que coloca na mesma sala de audiência quem furtou e quem recuperou o armamento", disse o advogado de defesa no debate instrutório, que decorreu no Tribunal de Monsanto. A defesa de Luís Vieira tentou desmontar a acusação que diz não estar sustentada e que fez uma perseguição criminal a quem se esforçou por cumprir o desígnio nacional que era encontrar o armamento de guerra furtado dos paióis nacionais, em junho de 2017.

Os advogados apontaram várias inconstitucionalidades e a ilegalidade das apensações de dois processos. Luís Vieira criticou a junção dos dois processos crime -- furto e achamento -, o afastamento da PJM das investigações, por determinação da então procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, e ainda o facto de ter sido a Polícia Judiciária a investigar crimes militares.

"O Código militar não permite a conexão de processos militares e civis. A PJ não pode investigar crimes ocorridos em instalações militares", alegou a defesa.