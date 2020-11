Tancos: Azeredo Lopes admite encontro com Luís Vieira

O antigo ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, prestou declarações no tribunal de Santarém, no âmbito do julgamento do processo de Tancos, esta terça-feira. O ex-governante começou por assegurar que não tinha o número de telefone do diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), mas que de facto se encontrou com o dirigente máximo da PJM a 3 de julho.

O antigo ministro da Defesa acabou por admitir um encontro com Luís Vieira a 3 de julho de 2017 - na véspera da visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Tancos -, na sequência de um telefonema por parte do coronel. Azeredo garante que não se tratou de um encontro secreto e que o seu chefe de gabinete e o motorista também se encontravam la. Terá sido nesse dia que o coronel Luís Vieira lhe deu conta do telefonema de Joana Marques Vidal, de acordo com o jornal Observador