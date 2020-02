AlentejanoHá 8 minutos

E não está preso porque ? À pois peço desculpa por momentos esqueci-me que não vivo num pais sério, honrado e com leis equitativas onde existem princípios como a proporcionalidade ou reciprocidade! Erro meu, as minhas mais sinceras e sentidas desculpas que isto de se ter vivido no estrangeiro...