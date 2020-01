Avó culpa CUF de Almada e Estado por morte de menina de 12 anos

A avó de Leonor, a menina de 12 anos que morreu depois de a CUF Almada a ter mandado para casa por duas vezes, diz que atribui as responsabilidades da morte da criança à "pediatra que a atendeu na CUF" e também o "Estado Português pelas limitações impostas com o fecho da urgências do hospital Garcia de Orta ".

Desde novembro que a urgência pediátrica do Garcia de Horta tem encerrado diariamente no período noturno, entre as 20h00 e as 8h00, devido à falta de especialistas para assegurar a escala. No entanto, a falta de pediatras já afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais, e, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, nem o lançamento de concursos foi suficiente para colmatar a carência porque "ninguém concorreu".

A ministra da Saúde assegurou no início do ano que as cinco vagas para especialistas de pediatria que o hospital público necessita já estão abertas e que "se conseguirmos a contratação destes cinco pediatras adicionais, conseguiremos abrir a urgência de pediatria no primeiro trimestre" de 2020.Na publicação feita na rede social, a avó da menina diz que a família ainda não recebeu o resultado da autópsia e depois reproduz uma mensagem anteriormente publicada pela mãe da criança também naquela rede social. A mãe escrevia que numa terça-feira a filha tinha dado "um jeito às costas". "Ela desdramatizou o caso porque diz que foi a pôr a mochila (que andava sempre extremamente carregada) ao ombro e que tinha sentido apenas uma pontada. Ainda foi à aula de dança e ao almoço queixou-se que lhe estava a doer mais. Não tendo aulas à tarde, ficou a descansar."No dia seguinte a mãe levou a criança às urgências da CUF do Monte da Caparica por esta ainda ter dores e estar com febre. A pediatra da menina "pediu análises à urina para despiste de infeção urinária e como estas estavam com valores normais, medicou-a para um problema muscular que deveria à partida desaparecer em 3, no máximo 5 dias", lembra a mãe. A família voltou à CUF no sábado por Leonor estar "cheia de dores" e onde lhe voltou a ser dada a medicação que havia feito em casa, sem qualquer novo exame."Fui chamada à parte pela médica que me disse que a Leonor não podia estar com tantas dores porque o que tinha tomado era muito forte. Suspeitava que a situação fosse uma chamada de atenção porque ela tinha ido a caminhar normalmente para a enfermaria e só quando me viu atrás dela é que tinha começado a gritar. Mandou-me marcar uma consulta com um pedopsiquiatra porque ela estava na adolescência", contava ainda a mãe."De sábado para domingo foi a pior noite, a Leonor não parava com dores, nem sequer com medicação, nem no sofá, nem na cama. Medi-lhe a temperatura, tinha 34,7, estava a entrar em hipotermia, quando a fui vestir tinha o corpo com manchas roxas. Chamei o INEM. Quando chegou ao Garcia de Orta, a Leonor ia hipotensa e com taquicardia. Quando entrou, teve uma equipa de médicos e de enfermeiros que nunca mais a largou. Fizeram-lhe análises ao sangue, TAC ao tórax, raio-x, tudo o que na CUF não fizeram. O sangue estava normal, não tinha pneumonia, mas a TAC ao tórax acusava o músculo cheio de sangue. Os médicos iam fazer-lhe uma TAC ao cérebro quando a minha menina entrou em paragem cardíaca. A primeira vez conseguiram reanimá-la, na segunda o coraçãozinho dela não resistiu. Os médicos suspeitavam de uma infeção ou de a Leonor estar a perder sangue", explicou ainda.Ao contrário da avó, a mãe da criança deixa palavras de elogio ao hospital Garcia de Orta, em Almada: "os hospitais privados não são melhores do que os públicos. A pediatria do Garcia de Orta é excelente e incansável. Tudo fizeram para salvar a Leonor e quando não o conseguiram ficaram devastados".

O Ministério Público instaurou um inquérito-crime às circunstâncias da morte da menina de 12 anos.