Avenida em Montalegre reaberta ao trânsito 4 horas após falsa ameaça de bomba

A Avenida Nuno Álvares Pereira, em Montalegre, Vila Real, que estava encerrada desde as 16:00 devido a uma ameaça de bomba no edifício do Novo Banco, reabriu cerca das 20:00, adiantou esta quinta-feira à Lusa fonte da câmara local.Segundo a fonte, a circulação de pessoas e de viaturas foi autorizada, depois de as forças policiais no local terem verificado que a ameaça era falsa.O alerta de ameaça de bomba foi dado pelas 15:00, naquela que é uma das principais artérias da vila de Montalegre, disseram fontes oficiais à Lusa.