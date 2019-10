Duas horas depois do combinado, Avelino Ferreira Torres aparece no portão branco da Vivenda Santa Teresa. Homem de uma fé quase tão inabalável como a confiança de que todo o Marco de Canaveses (a cuja câmara presidiu entre 1983 e 2005) continua a ser-lhe fiel, erigiu uma capela nas largas centenas de metros de terreno de que é dono. Aos 71 anos, o que antes sobrava em fervor tenta compensar com brandura - excepto quando se fala do CDS de Amarante, de fichas de militante falsificadas ou da dívida que forjou em 2012.





Não. Está nos estatutos que um quinto dos filiados podem apresentar uma moção de censura à comissão política concelhia. Se for aprovada, é entregue à distrital, que depois fará novas eleições para a concelhia. Eu entreguei isto a um sobrinho meu e depois fui lá eu mostrar a minha cara e as pessoas receberam-me de braços abertos. Aquilo é uma manobra do sr. presidente e da sra. presidente da Junta de Rebordelo.Diga ao Adriano Santos que cresça e apareça. Ele quer é ganhar dinheiro à custa dos outros. Ele já usa os sapatos com o tacão um bocado alto para crescer, mas tem que crescer mais.Eu não tenho nada a ver com quem fez as filiações. Só as apresentei ao secretário-geral do CDS [Pedro Morais Soares] e na concelhia rejeitaram tudo: 205 fichas! É uma fraude. Quem podia e devia ir com ele para a justiça é o sr. secretário-geral.Mas qual justiça?! Passa-lhe pela cabeça que o Adriano Santos meta isto na justiça?Pode acontecer é alguém meter o Adriano Santos na justiça por outras coisas. Isto não tem pés para andar. Não fui eu sequer.Foi um sobrinho meu que tratou disso. Nas aldeias como Rebordelo há muita comadrice, mas houve pessoas a telefonar-me e outras a dizer pelo Facebook: "Olhe, não passaram em minha casa e eu queria filiar-me". E quando numa ou duas situações as pessoas não sabiam escrever pôs-se o dedo e escreveu-se "a rogo de fulano tal". Aliás, até foi o secretário-geral que me disse como é que se podia fazer, eu nunca andei a recolher assinaturas.Não faço ideia. O secretário-geral deveria suspender o presidente da concelhia ou retirar-lhe a confiança política porque ele foi fraudulento.Não faço ideia. Não estou preocupado, não preciso das assinaturas.Ele é prejudicial ao CDS de Amarante. Já sei que foi aprovado que ele vá em coligação com o PSD, a hipótese de o CDS estar livre não se põe, embora seja uma asneira porque o partido em Amarante nunca se impôs, a não ser quando me candidatei como independente e o CDS votou em massa em mim.Ui! Não brinque comigo [risos]...Sim.Sim, porque já sei que o CDS/Amarante não tem mobília e tem um presidente que não é activo. Só é activo quando há valores que possa receber e ele precise de ganhar dinheiro.Exactamente, é isso.Tenho. Ele é um advogado caro, mas é um pequerrucho que se meteu na política. Só é militante desde 2005. Os interesses, não sei, mas existem ali coisas obscuras.Nada disso. Pura e simplesmente, se for eleito, tratarei de resolver os assuntos em função dos interesses de Amarante e não em causa própria.Estou tranquilo, mas sobre isso não digo absolutamente nada.Não. As pessoas conhecem as asneiras que esse cavalheiro tem feito a outros.Não.Quatro, oito, 12... Eu vou morrer aos 80 e tal anos.Não concordo. Cada qual pensa o que quer. Eu penso à minha maneira, os outros pensam à maneira deles.Não sei se ganho ou se perco. Ganhei sempre aqui a câmara pelo CDS. Não era o CDS que ganhava, tenho consciência disso. Se eu me candidatasse por outro partido qualquer, era esse que ganhava. Esta vontade de ir para Amarante é um tributo que eu quero prestar ao meu falecido irmão, que se ia candidatar a Amarante quando o mataram.Não. Eu não tinha problema nenhum em candidatar-me pelo PS à câmara. Nenhum!Não, o candidato é que conta.Eu não preciso do apoio do CDS. O CDS em Amarante está entregue a um zé-ninguém - tem cerca de 90 filiados activos, ou nem isso, - que vai fazendo servicinhos à câmara a ganhar dinheiro, servicinhos à junta de freguesia de Rebordelo e aos baldios do Rebordelo. É o candidato que vai coligado com o PSD e não acrescenta votos. Teria 500, 600 votos, não mais.Tenho um processo de legalização de uma casa em Rebordelo para ficar lá a viver se for eleito presidente - não é vereador, porque a forma como Armindo Abreu gere a câmara não é para o meu feitio.Não. Tenho a certeza absoluta de que se agora me candidatasse quase que não era preciso fazer campanha.Não. Fui diferente porque era um presidente presente em todas as iniciativas, obras, etc. Não sou um homem de gabinete, sou do exterior.Isso é falso. Simplesmente atendia as pessoas na rua, no jardim, em qualquer lado. Hoje, segundo dizem, marcam entrevistas com 60 dias de antecedência e depois chegam lá e a pessoa não está. Eu não, fui sempre extremamente pontual, rigoroso, inclusivamente, prejudicava-me a mim e à minha família porque paguei muito dinheiro para resolver problemas da câmara. Tenho a certeza que o povo do Marco continua a pensar em mim. Aliás, são às centenas as pessoas que me pedem para me candidatar.Não. Há a possibilidade de se ser autarca 12 anos. E, depois, de se candidatar, por exemplo, à assembleia municipal. Depois, já se pode fazer mais dois mandatos. Não sou a favor da limitação de mandatos. O povo é que deve decidir se põe o autarca a andar ou se continua a elegê-lo.Não, nem nunca tentei ser isso que disse. Estive lá 20 e tal dias porque veio cá duas vezes o dr. José Eduardo Moniz, que me mostrou com um vídeo como é que aquilo ia ser. Não ganhei dinheiro nenhum, metade foi mandado entregar à CerciMarco e outra metade à CerciAmarante.Não teria problema nenhum se fosse dentro dos moldes em que o outro foi. Naquilo que fazem agora não me revejo minimamente.Sei quem ele é, é filho de uma funcionária da câmara municipal e se o disse nunca me apercebi. O que me disseram é que no Facebook ele dizia bem de mim e queria que voltasse à câmara. Há uma contradição, mas em jovens não me admira.Vai fazer um bom trabalho.Não, eu gosto dela - o marido que não se zangue comigo! Tem quatro filhos e isso ajuda a personalidade dela, e ela tem personalidade.Quando a Catarina Martins começou a campanha, eu disse "não vais longe", mas mudou o disco. Ela é simpática, risonha e, como actriz, estava a fazer um bom teatro. Mas atenção: isto vai cair mas não pelo BE.Pelo PCP, que já está a ditar leis quando não concorda com posições do Governo.É uma frase que eu nunca diria, mas não vejo mal nenhum.Não. Não a dizia, mas terá sido porque era bonita e vistosa.Não encaixo nisso, mas se as pessoas assim o entendem... Em breve, também a eutanásia será discutida no parlamento. Não concordo!Pela dignidade da vida humana. Não estou preparado para discutir do ponto de vista técnico assuntos desses, mas por vezes digo "era melhor Deus levá-lo". Mas, assim à primeira vista, eutanásia, matar, não! E a legalização das drogas leves? Não, em nome da saúde pública.Entrevista originalmente publicada na edição nº 649 da SÁBADO, em 5 de Outubro de 2016.