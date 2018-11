As duas vítimas mortais confirmadas são operários da pedreira que terão sido arrastados pelo abatimento da estrada. Protecção Civil considera que a operação de socorro aos quatro desaparecidos é de "complexidade extrema".

O Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora confirmou esta segunda-feira a morte de duas pessoas vítimas do abatimento de terras num troço da estrada nacional EN 255, que liga Borba a Vila Viçosa, no distrito de Évora. As duas vítimas mortais são operários da pedreira e terão sido arrastados pelo "deslizamento de blocos significativos de rochas e água", afirmou José Ribeiro em declarações no quartel de Bombeiros da Borba.



O CDOS de Évora adiantou ainda que estão pelo menos quatro pessoas desaparecidas até ao momento. De acordo com a Protecção Civil, a operação de socorro é de "complexidade extrema". O presidente da Câmara Municipal de Borba, António Anselmo, referiu estar de "consciência tranquila" sobre o abatimento do troço de estrada nacional.



"As coisas estavam encaminhadas no sentido de ser seguro. Se são seguras ou não, voltamos ao mesmo", referiu o autarca, adiantando que o município não sabia "nada de concreto". "Se a autarquia tiver alguma responsabilidade, quem a tem sou eu. O que temos em termos legais de conhecimento é que a situação estava perfeitamente segura. Se me perguntarem bem ou mal, mais não poderei dizer."



Estrada representava "perigo de fracturação" desde 2014



A estrada entre Borba e Vila Viçosa que sofreu um aluimento de terras e provocou a morte de duas pessoas esta segunda-feira corria o perigo de ser extinta, por motivos de segurança, há já quase quatro anos. De acordo com uma notícia da Rádio Campanário em 2014, estaria a ser considerado o fecho da estrada nacional 255 (EN255) por "risco de fracturação", passando "a ligação entre as duas localidades a ser feita de forma condicionada".

A peça, datada de 21 de Novembro de 2014, refere também que o mesmo presidente da Câmara Municipal de Borba, António Anselmo, havia reconhecido o problema em Julho ou Agosto desse ano, estando a extinção a ser considerada pelo envolvimento da Direcção Regional de Economia no processo.

"A câmara não tem que fazer obras na estrada. Se existir algum relatório que prove que a estrada é insegura, a única coisa que se pode fazer é limitar o trânsito, é um processo que estamos a avaliar com muita atenção e muita calma", referiu António Anselmo à Rádio Campanário na altura.









Município acolhe familiares das pessoas desaparecidas



A Câmara Municipal de Borba abriu, esta segunda-feira à tarde, um espaço para acolher familiares das pessoas que estão desaparecidas numa pedreira, na sequência de um aluimento de terras, referiu à agência Lusa fonte do município.



"Há trabalhadores que estão desaparecidos e pessoas que circulavam na estrada", disse a fonte.



O apoio está a ser prestado por uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que esteve no local do acidente e, depois, se deslocou para os Paços do Concelho, além da assistente social da câmara.



"Naturalmente, as pessoas chegam aflitas, sem saberem dos familiares e à procura de respostas", relatou a fonte.



A Lusa assistiu à chegada de vários familiares, que foram recebidos por outros que já se encontravam no local e que os vieram esperar nas imediações, conduzindo-os ao interior da câmara.



As equipas de socorro já estabeleceram contacto visual com a retroescavadora e uma das vítimas arrastadas hoje à tarde para o interior da pedreira.



(notícia actualizada às 21h13)