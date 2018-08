Durante 12 anos, pelo menos, a Super Bock fixou preços mínimos de revenda dos seus produtos em hotéis, restaurantes e cafés, em prejuízo dos consumidores, acusa a Autoridade de Concorrência, que adoptou uma nota de ilicitude contra a líder portuguesa de bebidas.

O regulador da concorrência concluiu que a líder nacional de bebidas fixou "preços mínimos de revenda dos seus produtos em hotéis, restaurantes e cafés [canal HORECA], em prejuízo dos consumidores", como também "determinou as margens as margens de comercialização e outras remunerações directas ou indiretas dos distribuidores das marcas de bebidas em causa no canal HORECA".



(Notícia em actualização)