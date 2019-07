Autópsias e perícias no privado: votação é hoje mas lei ainda tem falhas

Os deputados votam na tarde desta quinta-feira, 4, uma alteração legislativa que abre as portas das perícias médico-legais e das autópsias ao sector privado. Assim, as vítimas de violência doméstica ou sexual (cuja lesões devem ser analisadas antes de desaparecerem ou cuja colheita de vestígios biológicos deve ser feita com a maior urgência sob pena de se perderem) poderão ser avaliadas por hospitais privados e até seguradoras. O mesmo quando são necessárias avaliações psiquiátricas.





levar a cabo, em tempo útil, as perícias de que o Ministério Público necessita para a instrução dos seus processos" (desde violência doméstica a sexual) tem gerado "entorses ao nível da celeridade processual".



procuradora distrital referia que pela lei atual, "as perícias médico legais são realizadas, obrigatoriamente, nas delegações e nos gabinetes médico-legais do Instituto Nacional de Medicina Legal, nos termos dos respetivos estatutos, não havendo, por conseguinte, por parte do Ministério Público ou dos tribunais, qualquer possibilidade de escolha, nem sequer nos casos em que outras entidades estivessem em condições de prestar o serviço, até em condições eventualmente mais vantajosas que INML".





Um exemplo: nunca entre as vinte páginas e seis artigos desta proposta de lei é referida a impossibilidade de a perícia ser realizada pelo cônjuge, filho ou parente, até terceiro grau ou que seja ou tenha sido médico da pessoa sujeita à perícia. Nem está previsto o impedimento de que o perito exerça funções em seguradoras (e eventuais envolvidas nos processos).Isso mesmo é sublinhado até por uma empresa privada que realiza perícias médicas e psicológicas. Durante o período de apreciação pública, que terminou na passada sexta-feira, 28 de junho, a Best Medical Opinion enviou um parecer com estas e outras reservas aos deputados. Nele, alertam-se para eventuais "conflitos de interesses e incompatibilidades profissionais" dos peritos se a lei for aprovada com a redação atual.Uma das sugestões feitas pelos responsáveis da Best Medical Opinion é a obrigatoriedade de uma declaração de honra do perito médico que confirme a "inexistência de conflitos de interesses e de incompatibilidades" e a identificação, em cada perícia, do médico que as executa (nome e cédula profissional) e as especialidades e/ou subsespecialidades que detém. À, o director da empresa, Pedro Meira Cruz, concretiza que estas ressalvas pretendem evitar "atropelos ao código deontológico" e proteger os visados.Neste âmbito, apesar de concordar em "termos genéricos com as alterações introduzidas", a Ordem dos Enfermeiros sublinha que é necessária uma "solução mais avançada em termos tecnológicos" no que toca à transmissão de dados por instituições do Serviço Nacional de Saúde. Antes esta era feita por via postal, agora passa a ser por email. Mas esta ordem profissional alerta para a "vulnerabilidade das redes de correio eletrónico a ataques informáticos".E mais: coloca-se a questão de quem tem permissão entre os profissionais para aceder a estes dados.Entre as entidades ouvidas, o Conselho Superior de Magistratura identificou na realidade atual que nas comarcas do interior os gabinetes médico-legais e forenses não têm "peritos em número suficiente para atender às necessidades processuais, em particular nas áreas dos acidentes de trabalho", cuja avaluação deve ser urgente. Nestes casos, recorre-se ao SNS "e ocorre com frequência que os profissionais de tais estabelecimentos se mostram indisponíveis para a realização de perícias."De facto, a proposta do Governo, com origem no ministério da Justiça, assume-se, claramente, como uma medida que pretende colmatar "a morosidade excessiva", justificada pela falta de meios humanos no Instituto Nacional de Medicina Legal. Segundo o bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães, estarão 70% das vagas por preencher nos quadros deste organismo.Estas contas foram apresentadas na última semana de junho, quando os médicos-legistas estiveram em greve. O executivo pretende ainda "dotar o sistema de capacidade de resposta para situações extraordinárias", justificadas no preâmbulo da lei com as alterações climáticas.Também em junho, a SÁBADO tinha noticiado a chamada de atenção feitas pela procuradoria distrital do Porto no relatório relativo a 2018 sobre esta realidade. Nesse documento, Raquel Desterro reconhecia que "a incapacidade" do INML para "Se a lei for aprovada, passa a haver. É esta uma outra alteração identificada por Pedro Meira Cruz: o Instituto Nacional de Medicina Legal deixa de ser o mediador de todos os pedidos de perícia, que passam a ser atribuídos aos privados (o que já acontecia quando o INML não tinha os meios ou capacidade para atender às solicitações) pelos tribunais. "Até aqui o INML era o garante de qualidades como a idoneidade [dos peritos]. Se a legislação for como a proposta [do governo], deixa de o ser", antevê, preocupado,