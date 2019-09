A Autoestrada 2 (A2) está cortada ao trânsito no sentido sul-norte, na zona de Aljustrel, distrito de Beja, devido ao despiste de um camião hoje de manhã, disse à agência Lusa fonte da GNR.Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu ao quilómetro 149, da A2, que está cortada naquela zona, no sentido sul-norte, para remoção do veículo pesado.O acidente, de acordo com a fonte da GNR, foi registado cerca das 06:20, de hoje, não tendo provocado feridos.A alternativa ao trânsito é a saída no nó de Aljustrel e entrar no nó de Grândola sul, indicou a GNR.Segundo fonte da Brisa, o veículo pesado está a ocupar a "zona central", tendo chegado já uma grua para fazer a sua remoção, não havendo "previsão de hora para retomar a circulação".