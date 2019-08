Um autocarro da Transportes Sul do Tejo, sem condutor, abalroou seis carros na manhã desta quarta-feira na Avenida São Francisco Xavier, em Setúbal.

a viatura terá avariado e o condutor estacionou o autocarro no topo de uma rua. Horas depois, sem explicação, o veículo ter-se-á destravado e acabou por abalroar vários carros que estavam parados.Às 10h00 estavam no local 18 operacionais, com o apoio de oito viaturas.