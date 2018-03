Autocarro com 38 pessoas despista-se na A6

Um autocarro que transportava 38 pessoas despistou-se, esta quinta-feira, na Autoestrada 6 (A6), na zona de Vendas Novas, distrito de Évora.Segundo oapurou junto do CDOS de Évora, o autocarro de matrícula espanhola transportava passageiros supostamente de nacionalidade estrangeira que terão sido assistidos no local. Ao que tudo indica, nenhum deles terá sofrido ferimentos.O sinistro está a provocar um condicionamento de trânsito naquela via, no sentido Montemor-o-Novo- Vendas Novas.