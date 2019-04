Vítimas do acidente no concelho de Santa Cruz são 11 homens e 17 mulheres, segundo os dados avançados pelo presidente da Câmara.

A queda de um autocarro numa ribanceira, esta quarta-feira, na Quinta Splendida, Caniço, Madeira, fez pelo menos 28 vítimas mortais. Segundo o presidente da Câmara de Santa Cruz, as vítimas do acidente são 11 homens e 17 mulheres, turistas alemães.



Os dados avançandos pelo Correio da Manhã indicam que no autocarro estavam 57 pessoas. As causas do acidente ainda são desconhecidas.



Antes, o presidente do munícipio de Santa Cruz, Filipe Sousa, dissera que "várias pessoas foram retiradas para o hospital da Cruz de Carvalho [atual Hospital Central do Funchal]" e algumas estavam "a ser assistidas no local". O autarca aproveitou a oportunidade para "enaltecer o trabalho da Proteção Civil".





Segundo a Proteção Civil da Madeira, o acidente ocorreu pelas 18h30 e foram deslocados para o local vários meios, incluíndo duas viaturas de emergência médica, várias âmbulancias e uma viatura de apoio ao desencarceramento, no total de 19 veículos.



O último acidente grave com um autocarro na Madeira aconteceu a 23 de dezembro de 2005 em São Vicente – cinco pessoas morreram.