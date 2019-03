Incidente está a condicionar o trânsito na Avenida Duarte Pacheco, antes da entrada para o túnel do Marquês, nas Amoreiras, em Lisboa.

Um autocarro incendiou-se esta quarta-feira junto ao motor na Avenida Duarte Pacheco, antes da entrada para o túnel do Marquês, nas Amoreiras, em Lisboa.



Segudo os Sapadores de Lisboa, o alerta foi recebido às 14h12 e o incidente condiciounou o trânsito.



No local estiveram 16 bombeiros e quatro carros de apoio.



Não há registo de feridos do incidente.



Em atualização