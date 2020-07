Fraccionamento de contratos para contornar a lei da contratação pública e ajustes diretos a empresa controladas por familiares. Estas são, em resumo, as suspeitas que recaem sobre o presidente e o vice-presidente da Câmara de Montalegre, os socialistas Orlando Alves e David Teixeira, respetivamente. Segundo os mandados de busca emitidos pelo Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto, a que a SÁBADO teve acesso, o presidente da autarquia é suspeito de ter beneficiado, ao longos dos últimos anos, empresas do irmão, cunhada e sobrinhos com ajustes diretos na ordem dos cinco milhões de euros.Para contornar a lei - que prevê a incompatibilidade de o autarca decidir uma adjudicação quando está em causa um familiar diretor - muitos dos contratos, segundo a investigação da Polícia Judiciária do Porto, foram assinados pelo vice-presidente da autarquia, David Teixeira. "A maioria destes contratos tem como objeto empreitadas de obras públicas/prestação de serviços e as sociedades intervenientes são ou foram participadas por Domingos José Alves (irmão de Orlando Alves), sendo atualmente participadas pelos filhos e esposa deste, todas ligadas ao mesmo ramo de atividade económica", refere a procuradora do DIAP do Porto. Estão nesta situação as sociedades "Paula Cunha, Fábio e ana Lda" e a "Gafa Estruturas"."Resulta da análise efetuada aos contratos que Manuel Orlando Alves não intervém formalmente na contratação das sociedades, sendo que quando Manuel Orlando Alves assumiu o cargo de presidente quem assina os procedimentos é o vice-presidente, David Teixeira", acrescenta ainda a magistrada no documento que foi entregue por inspetores da PJ do Porto, esta quarta-feira, na autarquia de Montalegre. Para fundamentar esta posição, a procuradora refere o depoimento do chefe da Divisão de Ordenamento do Território, Obras Municipais e Recursos Operacionais da CM de Montalegre, o qual referiu que a "escolha das entidades a convidar é precedida de conversas informais" entre o próprio "e o presidente, não fazendo qualquer alusão ao vice-presidente ou excepção para impedimentos do presidente".O próprio David Teixeira está a ser investigado devido a uma denúncia sobre um alegado "testa de ferro" que controlava as empresas "Naturbarroso", "Temos Garra", "Sentidos da Natureza" e "Naturgraf", também prestadoras de serviço à autarquia, sendo que a sua mãe chegou a participar em duas delas.Esta quarta-feira, em comunicado, a Câmara de Montalegre revelou que a PJ se deslocou aos Paços do Concelho com "o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão". Sem identificar o tipo de processo em investigação, a nota acrescenta que este foi "emitido no âmbito de um processo iniciado com uma denúncia".

No comunicado, assinado pelo presidente da câmara, Orlando Alves, este confirma que foi constituído arguido, assim como o vice-presidente da autarquia, David Teixeira, estando ambos sujeitos à "medida de coação menos gravosa", o termo de identidade e residência. Os autarcas, assim como a câmara, "manifestaram total disponibilidade para colaborar com as autoridades", acrescentou o comunicado.