Há menos primeiros filhos, mas há cada vez mais famílias a terem o terceiro e quarto. Aliás, até registou-se famílias com dez filhos.De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), cujos números são citados no Jornal de Notícias desta segunda-feira, há uma ligeira melhoria das condições de vida no período pós-crise, que resultou numa mudança de mentalidade. Em 2017, o INE registou 86 498 nascimentos, dos quais 44 705 são primeiros filhos, 31 115 são segundos filhos, 7972 terceiros filhos.Ou seja, houve uma diminuição de 1,6% de primeiros filhos e 1,7% de segundos filhos, face a 2016. Já os terceiros filhos crescem 4,4%, de um ano para o outro.