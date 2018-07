Há outro pormenor identificado por Hugo Freitas que coloca o Benfica como outra hipótese. Segundo o técnico, os documentos colocados no blogue "mercadodebenficapolvo", de acordo com os respectivos metadados, foram criados na driver "KMBT_C454e", "KONICA MINOLTA bizhub C454e". Ora, uma pesquia no já enorme acervo de emails do Benfica divulgado publicamente, revela centenas de documentos digitalizados com a mesma referência ao nível dos respectivos metadados.



O director de informática da Federação aconselhou a reactivação de um grupo de segurança informática conjunto entre a FPF, Liga e os clubes para a "definição e implementação de normas de segurança". "Infelizmente, o grupo cessou funções por questões políticas", recordou Hugo Freitas, no documento a que a SÁBADO teve acesso, considerando que o actual processo de trasmissão entre clubes, Liga e Federação "é pouco seguro".



Entretanto, o próprio blogue "mercadodebenficapolvo" divulgou alguns dados da auditoria da FPF. Fonte oficial da Federação, assegurou não existir nenhuma brecha no serviço e que o relatório do director Hugo Freitas foi enviado para a Liga de Clubes

Uma auditoria forense feita pelo director de teconlogia da Federação Portuguesa de Futebol, Hugo Freitas, concluiu que a fuga de informação dos contratos dos jogadores Facundo Ferreyra e Nicolás Mora, publicados pelo blogue "mercadodebenficapolvo", não teve origem na instituição. O documento descreve dois pormenores, os quais aponta para a Liga e o próprio Benfica como a origem das fugas de informação. "A comparação entre o ficheiro existente no site mercadodebenfica e a versão enviada pela Liga para a FPF dita que não são o mesmo ficheiro", escreveu Hugo FreitasDe acordo com a auditoria, "a Federação Portuguesa de Futebol não recebe directamente" do Benfica os contratos. Estes são "enviado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional por email para uma conta da FPS". Porém, sublinhou Hugo Freitas, os mesmos são remetidos comprimidos, mas "com uma password fraca". Ainda por cima, a palavra-passe de acesso "é enviada para para os serviços da FPF de forma pouco segura", dando como exemplo uma troca de mensagens no Facebook, na qual alguém da Liga avisa o seu intelocutor na Federação que irá enviar documentos com "processos de jogadores", divulgando nessa mesma mensagem a passaword de desincriptação dos ficheiros. Isto, segundo o director de tecnologia da FPF, "é uma prática completamente inaceitável e que revela um profundo desrespeito pela criticidade da informação e por todas as entidades envolvidas que se vêem agora envolvidas em suspeição".Hugo Freitas diz ainda que a informação que saiu do estádio da Luz com os contratos foi remetida para vários destinatários, dando como exemplo um email, de 5 de julho, de Paulo Figueiredo, do departamento de assessoria jurídica, que remeteu o contrato de Nicolás Mora para o SEF, duas pessoas da Liga e outras tantas da Federação.