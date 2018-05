A auditoria à Caixa Geral de Depósitos (CGD) será enviada ao Ministério Público se houver indícios de práticas que possam constituir crimes, disse hoje o secretário de Estado Adjunto e das Finanças no parlamento, em resposta ao CDS-PP.Segundo Mourinho Félix, a auditoria à gestão de 15 anos do banco público está agora na fase de um segundo auditor validar os critérios usados, "de modo a assegurar que não há enviesamento", e será depois enviada aos supervisores, nomeadamente o Banco de Portugal, mas também à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e regulador dos seguros (ASF) se interferir nas suas competências.Quanto à intervenção da Justiça neste processo, o governante disse que a auditoria "será enviada as autoridades de investigação criminal caso traduza indícios ou práticas que possam indiciar" irregularidades.Em Abril do ano passado foi conhecido que a auditoria à CGD foi adjudicada à consultora Ernst and Young (EY) para analisar os actos da gestão do banco público entre 2000 e 2015. A auditoria deveria ter demorado 15 semanas, mas o prazo prolongou-se.