Os oito detidos devido à investigação ao reaparecimento das armas roubadas nos paióis de Tancos só serão ouvidos a partir de dia 27.

As oito pessoas detidas no âmbito da Operação Húbris só deverão começar a ser ouvidas esta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal e não hoje, como era esperado, indica o Diário de Notícias. As audições arrancarão às dez horas. Entre os detidos, encontra-se o director da Polícia Judiciária Militar.



O director-geral da Polícia Judiciária Militar, coronel Luís Vieira, mais três elementos da GNR foram hoje detidos e estão entre os oito visados por mandados de detenção emitidos na Operação Húbris, que investiga o aparecimento de material furtado em Tancos, na Chamusca, em Outubro do ano passado.



Segundo o Ministério Público, em causa estão "factos susceptíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".



O furto de material militar dos paióis de Tancos - instalação entretanto desactivada - foi revelado no final de Junho de 2017. Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.