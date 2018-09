O atropelamento ocorrido durante as festas da Nossa Senhora da Boa Viagem na Moita foi motivado por vingança. Segundo o major Gonçalves da GNR de Setúbal, em declarações ao Correio da Manhã, o jovem de 21 anos autor do crime quis vingar-se após ter sido agredido momentos antes numa rixa por um grupo rival. Açucena Patrícia, de 17 anos, a única vítima mortal do crime, foi assim morta por engano.A mesma fonte policial não quis qualificar o crime como intencional de momento, por razões que ainda estão a ser investigadas.

Açucena e o seu grupo de amigos, três raparigas e dois rapazes entre os 16 e os 25 anos, estavam a voltar para casa por volta das 2h30 da manhã quando foram violentamente colhidos por um carro branco, da marca Skoda, conduzido pelo jovem de ascendência africana, que entrou em alta velocidade na rua Dr. Manuel Evaristo, cortada ao trânsito. A irmã de Yannick Djaló sofreu o maior impacto e foi projectada contra uma parede já na Travessa do Açougue, tendo sido assistida no local por um ex-bombeiro residente no local que lhe prestou primeiros-socorros, estabilizando-a e contendo-lhe uma hemorragia até à chegada da viatura médica do INEM.





Após o embate, o carro foi contra postes de madeira instalados para as habituais largadas de touros das festas da Moita. Três polícias impediram a fuga do homem e retiraram-no da viatura para evitar que os populares que estavam no local o agredissem.

De acordo com o diário, o jovem tinha-se envolvido numa luta com membros de uma gang rival africana na rua Dr. Manuel Evaristo e foi buscar o carro enraivecido. Tentou abalroar militares da GNR que estavam a impedir a circulação de trânsito nessa artéria, que tiveram de saltar para escapar ao veículo, e dirigiu-se para a referida rua.

A irmã do futebolista foi levada para o Hospital Garcia da Orta, em Almada, onde veio a morrer umas horas depois devido à gravidade dos seus ferimentos. As outras vítimas da colisão sofreram ferimentos ligeiros e receberam assistência no hospital do Barreiro.



Yannick Djaló já reagiu à morte da sua irmã mais nova com uma mensagem no Instagram, onde confessa que nenhuma palavra "consegue descrever a dor que sinto e quão pesado está o meu coração". "Nunca passou-me pela cabeça que isso fosse acontecer... era suposto essa mensagem vir de ti, e estar no teu Instagram e não no meu, era suposto tu sentires essa dor e não eu", escreveu.



Autor do crime fica em prisão preventiva

O agressor, residente do bairro da Cidade do Sol, ainda tentou fugir depois do embate, mas foi impedido pelos agentes no local. Horas depois, foi ouvido por um juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro que lhe decretou a medida mais gravosa: prisão preventiva.



Este aparentava também estar alcoolizado na noite do crime e foi sujeito a testes de consumo de álcool e de droga no hospital do Barreiro, cujos resultados devem ser revelados dentro de poucas semanas.

O homem já tinha ficha policial por crimes de furto e carta de condução validada apenas há três meses. As autoridades têm provas suficientes para o acusar de um crime de homicídio qualificado, dez de homicídio qualificado tentado e um de condução perigosa.