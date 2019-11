Esta segunda-feira, mais de 40 motards dos Hells Angels foram libertados da cadeia. Ao todo, 37 arguidos por crimes como associação criminosa, homicídio qualificado tentado, ofensa à integridade física, extorsão, roubo, tráfico de droga e posse de armas ilegais estão agora em liberdade.





Segundo a Lusa, 33 dos 36 arguidos que se encontravam em prisão preventiva vão sair em liberdade, à semelhança dos quatro arguidos que estão com obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, todos no âmbito do processo principal, que ficou com 84 arguidos, pois o TCIC não vai conseguir proferir decisão instrutória até ao dia 18 deste mês.Caso a decisão instrutória não fosse proferida até 18 de novembro, os arguidos seriam postos em liberdade por ser ultrapassado o prazo máximo de prisão preventiva – um ano e quatro meses. 36 dos arguidos encontravam-se em prisão preventiva, e cinco em prisão domiciliária.Ao abrigo do processo principal, vão permanecer em prisão preventiva três dos elementos que foram detidos mais tarde. Inicialmente, o Ministério Público (MP) acusou 89 arguidos, mas cinco foram separados do processo principal (que ficou com 84 arguidos), que deram origem a outros dois processos, distribuídos ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa: um com um arguido, que esteve preso preventivamente na Alemanha e que na semana passada chegou a Portugal e foi restituído à liberdade; e um outro que ficou com quatro arguidos, estes já estavam em liberdade.

Hells Angels apanhados com documentos secretos do SIS A Polícia Judiciária apanhou a um elemento do grupo Hells Angels 14 documentos "classificados" do Serviço de Informações e Segurança (SIS) relativo às informações recolhidas das autoridades sobre o grupo de motards. Isto é revelado pelos procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) que, esta quinta-feira, avançaram com uma acusação contra 89 elementos daquele grupo motard.





Mas por que razão foram libertados sete dias antes? A SÁBADO apurou que a juíza de instrução não conseguiria dar a decisão instrutória antes do fim do prazo da prisão preventiva.

Em outubro, a instrução do processo passou para o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), depois de os Tribunais de Instrução Criminal de Lisboa e Loures se terem declarado "territorialmente incompetentes".

Devido a esta transferência do processo de tribunal em tribunal, não houve tempo de iniciar as diligências requeridas pela defesa nesta fase de instrução do processo, que conta com 84 arguidos.



Além disso, fonte indica à SÁBADO que apesar de a prisão preventiva ter sido decretada a 18 de julho de 2018, a juíza entendeu que o prazo começou a contar a 18 de julho de 2018 - o dia da detenção.