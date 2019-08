O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita , revelou que os atestados médicos apresentados pelos motoristas para falharem a requisição civil decretada devido à greve de motoristas "vão ser investigados". Esta terça-feira, o Governo revelou que 14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. Onze dos motoristas já foram notificados. Hoje cumpre-se o segundo dia de greve, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), com o objetivo de reivindicar junto da Antram o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial. Na segunda-feira, ao final do dia, o Governo decretou a requisição civil, alegando o incumprimento dos serviços mínimos.A portaria que efetiva "de forma gradual e faseada" a requisição civil dos motoristas em greve visa assegurar o abastecimento da REPA, aeroportos, postos servidos pela refinaria de Sines e unidades autónomas de gás natural.Outra portaria estabelece que os militares das Forças Armadas podem substituir "parcial ou totalmente" os motoristas em greve e a sua intervenção abrange operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural.Com Lusa