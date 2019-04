Em entrevista à agência Lusa, o eurodeputado afirmou que o partido espanhol Vox não é de extrema-direita e admitiu a possibilidade desse partido poder vir a integrar o PPE, família política europeia do PSD e do CDS-PP.



Para Nuno Melo, candidato a um terceiro mandato no Parlamento Europeu nas eleições de 26 de maio, "o Vox é catalogado de extrema-direita", mas, quem assim o afirma devia "conhecer o programa do Vox" e "ler o programa do Vox".



"O presidente do Vox era do PP, é um basco, filho de um histórico do PP, que no essencial, tem a agenda política do PP com duas diferenças fundamentais, que tem que ver com as tradições, que mobilizam muito em Espanha: a festa taurina e a caça. E depois, uma outra circunstância que levou a que fosse considerado radical, a questão das autonomias", afirmou.



Confrontada com estas declarações, Assunção Cristas disse que a preocupação do CDS-PP é garantir que o partido cresce.



"A preocupação do CDS é garantir que nós crescemos e que contribuímos no PPE para o reforço de uma direita moderada, democrática, onde nós nos situamos, e onde continuaremos sempre a batalhar pelas nossas bandeiras, seja na área da saúde, da segurança, da economia, de um verdadeiro saque fiscal que nós todos sentimos e que sentimos que obstaculiza o desenvolvimento do nosso país", acrescentou Assunção Cristas, que falava aos jornalistas depois de uma visita ao Comando Distrital de Setúbal da PSP.

A presidente do CDS-PP afirmou esta terça-feira que "não qualifica partidos", escusando-se a comentar as declarações do cabeça de lista centrista às europeias, Nuno Melo, que considerou que o partido espanhol Vox não é de extrema-direita."Eu não qualifico partidos, sobretudo, quando há critérios diferentes à esquerda e à direita", disse Assunção Cristas, quando confrontada com as declarações de Nuno Melo.