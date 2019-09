A redução de impostos é a prioridade número um do CDS, um problema que Assunção Cristas admite colocar-se sobretudo à classe média e média-alta. Líder centrista diz que este governo vive na contradição de ter levado a carga fiscal para o nível mais alto de sempre com os piores serviços públicos de sempre. Defende o corte no IRC e uma revolução na gestão do Serviço Nacional de Saúde.Leia a entrevista no Jornal de Negócios