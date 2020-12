Assessor de Joacine Katar Moreira foi exonerado

Rafael Esteves Martins, que chegou à Assembleia da República como assessor da deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, e que posteriormente passou a assessor da mesma deputada, mas na condição de deputada não inscrita, depois da cisão com o Livre, foi exonerado esta quarta-feira, de acordo com um despacho em Diário da República A SÁBADO tentou perceber o que motivou esta exoneração junto de Esteves Martins, mas, por enquanto, ainda não obteve resposta.O fundador do Livre que dava aulas em Oxford interrompeu a carreira académica depois de ter sido convidado por Katar Moreira para ser assessor do partido Livre na Assembleia da República, em 2019.No dia em que entrou pela primeira vez no edifício emblemático da Rua de São Bento, em Lisboa, foi notícia por ter levado uma saia e não o usual fato Aquando da cisão entre Joacine e o Livre, Rafael Esteves Martins anunciou o afastamento do partido que ajudou a criar. "Não posso ficar mais no LIVRE, retirando-lhe consequentemente qualquer confiança política", escreveu na sua página pessoal.