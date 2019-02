Vai avançar uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. A proposta do PS, PSD, CDS e BE foi aprovada no Parlamento.O PCP, PEV e PAN optaram pela abstenção.Agora, a proposta será encaminhada à Comissão de Orçamento e Finanças para se decidir como funcionará, mas de acordo com a proposta, as audições acontecerão ao longo de 120 dias. Os objetivos são apurar as práticas da gestão da Caixa Geral de Depósitos, apreciar a atuação dos órgãos de administração da CGD, averiguar as contradições entre as declarações públicas e os dados na auditoria da Ernst & Young, e perceber as consequências da concessão de créditos nas necessidades de recapitalização da CGD.